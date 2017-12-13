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"Против всех" – не позитивно: Путин ответил на вопрос Собчак

14.12.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Собчак в ходе Большой пресс-конференции спросила у Путина об оппозиционере Алексее Навальном и том, боится ли власть конкуренции.

Президент РФ на это ответил, что предвыборный лозунг "против всех" не позитивный и не решит существующие проблемы.

"Против всех" – не позитивно: Путин ответил на вопрос Собчак
© Sputnik/ Евгений Биятов
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"Вы идете (на выборы — Sputnik) под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?" – сказал Путин.

Касаясь вопроса о Навальном, глава государства отметил, что оппозиция должна выходить на выборы с понятной людям программой позитивных действий.

"По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому?" – обратился Путин с ответным вопросом к Собчак.

Он поинтересовался у журналистки, желает ли она все это вернуть и выразил уверенность в том, что подавляющее большинство россиян не хочет и не допустит этого.

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