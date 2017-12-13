Как изменились потребительские цены и тарифы в ноябре 2017 года





Прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 4,9 процента в ноябре 2017 года. Относительно октября, прирост потребительских цен составил 0,5 процента.

В ноябре 2017 г. годовые темпы роста потребительских цен снизились главным образом за счет замедления роста цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования. Базовая инфляция по-прежнему демонстрирует замедление: в ноябре 2017 г. годовой прирост показателя сложился на уровне 3 процентов против 3, 4 процента месяцем ранее.

Помесячная динамика базовой инфляции в последние месяцы сохраняется на одном уровне. В результате мер административного ценового регулирования (индексация тарифов на услуги ЖКХ, увеличение предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, повышение тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте) годовой прирост регулируемых цен и тарифов ускорился с 8,6 процента в октябре 2017 г. до 8,9 процента в ноябре 2017 г.

Цены на плодоовощную продукцию несколько замедлились: годовой прирост в ноябре 2017 г. составил 16,1 процента против 18,4 процента месяцем ранее. В целом на фоне динамики других ценовых индикаторов потребительского рынка в текущем году сезонные цены (на плодоовощную продукцию) демонстрируют значимый рост.

Годовая трендовая инфляция продолжила замедление и снизилась до 3,2 процента в ноябре 2017 г. (3,7 процента месяцем ранее). Средняя интенсивность прироста потребительских цен и тарифов сложилась на уровне 3,4 процента против 3,6 процента в октябре 2017 г., сообщила пресс-служба Национального банка.

Однородность роста потребительских цен и тарифов сохраняется на достаточно высоком уровне: удельный вес позиций, цены на которые в годовом выражении выросли менее чем на 5 процентов, в ноябре 2017 г. составил 71 процент ( 70 процентов в октябре 2017 г.).

Вместе с тем наблюдается рост инфляционных ожиданий, что отчасти обусловлено влиянием сезонного фактора: интенсивность ожидаемой в ближайшие 3 месяца инфляции возросла до 35 процентов.