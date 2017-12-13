ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы проедают валютные депозиты. Как изменилось поведение вкладчиков

14.12.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ноябре рублевые вклады белорусов номинально продолжили расти, а депозиты в валюте по-прежнему снижаются. Об этом свидетельствует ноябрьская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Нацбанка, за ноябрь депозиты в белорусских рублях увеличились на 24,1 миллиона рублей (для сравнения: за октябрь — на 29,7 миллиона, а за сентябрь — на 39,5 миллиона). На начало декабря их сумма составила почти 3,335 миллиарда рублей.

Валютные депозиты в ноябре продолжили уменьшаться, за прошлый месяц они сократились на 17,1 миллиона долларов (для сравнения: за октябрь- на 23,8 миллиона, за сентябрь — на 39,3 миллиона) и составили на начало декабря 6 миллиардов 725,8 миллиона долларов.

Напомним, белорусы в ноябре валюты">снизили продажу наличной валюты на 10,4% по сравнению с октябрем, до 579,7 млн долларов. Покупка валюты скромно выросла — на 3,9%, до 93,4 млн долларов. При этом уже двадцать два месяца население остается чистым продавцом наличной валюты.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

Читайте также:
Какой самый большой кредит могут дать банки
Мой бюджет: «Переехали в Минск, после оплаты жилья и детсада — на каждого по 175 рублей»
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре рублевые вклады белорусов номинально продолжили расти, а депозиты в валюте по-прежнему снижаются

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Британские врачи достигли прорыва в излечении гемофилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика