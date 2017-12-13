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Белорусы проедают валютные депозиты. Как изменилось поведение вкладчиков
В ноябре рублевые вклады белорусов номинально продолжили расти, а депозиты в валюте по-прежнему снижаются. Об этом
По данным Нацбанка, за ноябрь депозиты в белорусских рублях увеличились на 24,1 миллиона рублей (для сравнения:
Валютные депозиты в ноябре продолжили уменьшаться, за прошлый месяц они сократились на 17,1 миллиона долларов (для сравнения: за октябрь- на 23,8 миллиона, за сентябрь — на 39,3 миллиона) и составили на начало декабря 6 миллиардов 725,8 миллиона долларов.
Напомним, белорусы в ноябре валюты">снизили продажу наличной валюты на 10,4% по сравнению с октябрем, до 579,7 млн долларов. Покупка валюты скромно выросла — на 3,9%, до 93,4 млн долларов. При этом уже двадцать два месяца население остается чистым продавцом наличной валюты.
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В ноябре рублевые вклады белорусов номинально продолжили расти, а депозиты в валюте по-прежнему снижаются
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