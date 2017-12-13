Белоног: в Жодино застрелен работник магазина, возбуждено дело

Уголовное дело об убийстве жителя Жодино, тело которого было обнаружено с огнестрельным ранением в четверг 14 декабря, возбуждено Жодинским городским отделом следственного комитета.

"Житель Жодино 1954 года рождения, по предварительным данным, пришел в один из магазинов города, где работал потерпевший. Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия ему в грудь", — рассказала Белоног.

От полученного ранения работник жодинского магазина скончался, уточнила собеседница.

Следователи пока продолжают осматривать место происшествия- фиксируют следы, изымают вещественные доказательства, в том числе, предполагаемое оружие преступления.

"Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Выясняется мотив и обстоятельства произошедшего", — сказала Белоног.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий продолжается.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.