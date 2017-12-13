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Белоног: в Жодино застрелен работник магазина, возбуждено дело

14.12.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уголовное дело об убийстве жителя Жодино, тело которого было обнаружено с огнестрельным ранением в четверг 14 декабря, возбуждено Жодинским городским отделом следственного комитета.

Белоног: в Жодино застрелен работник магазина, возбуждено дело
© Фото: УСК по Витебской области
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"Житель Жодино 1954 года рождения, по предварительным данным, пришел в один из магазинов города, где работал потерпевший. Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия ему в грудь", — рассказала Белоног.

От полученного ранения работник жодинского магазина скончался, уточнила собеседница.

Следователи пока продолжают осматривать  место происшествия- фиксируют следы, изымают вещественные доказательства, в том числе, предполагаемое оружие преступления.

"Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Выясняется мотив и  обстоятельства произошедшего", — сказала Белоног.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий продолжается.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности стрельбы в одном из магазинов Жодино, где 63-летний...

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