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Белоног: в Жодино застрелен работник магазина, возбуждено дело
14.12.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь
"Житель Жодино 1954 года рождения, по предварительным данным, пришел в один из магазинов города, где работал потерпевший. Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия ему в грудь", — рассказала Белоног.
От полученного ранения работник жодинского магазина скончался, уточнила собеседница.
Следователи пока продолжают осматривать место происшествия- фиксируют следы, изымают вещественные доказательства, в том числе, предполагаемое оружие преступления.
"Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Выясняется мотив и обстоятельства произошедшего", — сказала Белоног.
Комплекс следственных и иных процессуальных действий продолжается.
Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности стрельбы в одном из магазинов Жодино, где 63-летний...
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