Идея для новогоднего подарка: 5 полезных гаджетов для автомобилистов с AliExpress

«Техногид» продолжает делиться идеями для подарков к Новому году. Недавно мы писали о пяти полезных гаджетах для дома и необычных аксессуарах для смартфонов . Сегодня мы расскажем о пяти устройствах с AliExpress, которые пригодятся каждому автомобилисту. Важно! Их цена укладывается в текущий беспошлинный лимит для белорусов — 22 евро.

Зарядный адаптер

Большинство подобных аппаратов подключаются к автомобильному прикуривателю и служат для подзарядки других гаджетов (например, GPS-навигатора или смартфона).





Особенность модели от Tronsmart — три USB-порта, один из которых поддерживают технологию ускоренной зарядки Quick Charge 3.0 от Qualcomm. По заявлению компании-разработчика, за 30 минут аккумулятор внешнего устройства получится подзарядить на 80% против 20% от адаптеров других производителей.





Кроме того, адаптер Tronsmart поддерживает технологию VoltIQ, благодаря которой происходит автоматическое определение устройства и подача максимального тока, которое это устройство поддерживает. Есть технологии защиты от перегрузок и короткого замыкания.

Цена гаджета — около 15 долларов. Цены аналогичных моделей варьируются в пределах от 5 до 25 долларов.

Система громкой связи

Из-за необходимости держать обе руки на рулевом колесе говорить по мобильному телефону водителям во время движения запрещено. Для решения этой проблемы можно воспользоваться системой громкой связи, которая подключается к смартфону и позволяет вести разговоры, не отрываясь от управления автомобилем.





Большинство подобных аппаратов крепятся на козырек и соединяются со смартфоном через Bluetooth. Эта модель поддерживает соединение одновременно с двумя мобильниками, а также оснащается технологией подавления окружающего шума.

От одного полного заряда в режиме ожидания устройство работает около 720 часов, в режиме разговора — до 15 часов. Из более необычных функций — голосовое оповещение с проговариванием номера звонящего (доступно на английском языке).

Автомобильный пылесос

Для качественной и полноценной уборки салона автомобиля нужен профессиональный пылесос (на автомойке или заправке). Однако в большинстве случаев - например, чтобы убрать крошки, его мощности не нужно. И тут на помощь приходят специальные автомобильные пылесосы, работающие от прикуривателя.





Мощность вакуумной циклонной модели от компании TINTON LIFE составляет 120 Вт, поддерживается влажная и сухая уборка. Длина кабеля питания равняется 5 метрам, благодаря чему получится добраться до любого места в салоне. В продаже есть модификации в черном, синем и оранжевом цветах.





Автомобильный пылесос от TINTON LIFE (в зависимости от продавца) стоит от 13 до 18 долларов. Цена более технически продвинутых модификаций доходит до 45 долларов.

Универсальный пульт

С помощью этого устройства можно управлять мультимедиасистемой автомобиля во время движения (если это не предусмотрено штатными средствами).





Аппарат крепится на руль и позволяет регулировать громкость, переключать и ставить на паузу проигрываемые мелодии, а также изменять источник воспроизведения (например, переключаться между встроенной магнитолой и CD-чейнджером).

Гаджет работает от батарейки на 3 Вт. Точного количества времени, на которой хватает ее заряда, производитель не указывает. Цена подобного аксессуара составляет около 3 долларов.

Чехол с подогревом

Функция подогрева сидений есть не во всех автомобилях. При помощи специальных чехлов подогрев (с возможностью регулировки его уровня) можно организовать самостоятельно.





В продаже есть модификации в разных цветах, которые изготавливаются из «дышащего» полиэстера и работают от автомобильного прикуривателя. Максимальная потребляемая мощность составляет 45 Вт, минимальная — 36 Вт. Производитель также заявляет о функции «интеллектуальной тепловой защиты».

Цена большинства подобных чехлов варьируется в пределах от 11 до 25 долларов.