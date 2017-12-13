Рожденный в неволе: в зоопарке Сингапура родился королевский пингвин

Пингвиненка-самочку назвали Мару. Птенцу уже исполнилось два месяца, и ее решили показать прессе.

Мару пока находится за стеклянной перегородкой, однако она уже знакомится с сородичами. Те, в свою очередь, с интересом рассматривают ее через стекло.

Работники зоопарка постарались устроить в вольере рождественскую атмосферу — птенец обитает среди подарков и игрушек.

Птенцы королевского пингвина довольно крупные, покрыты теплым пушком коричневого окраса. Он согревает их на снегу, однако ходить в воду в этом возрасте им пока нельзя.

Взрослый королевский пингвин выглядит совсем иначе: серая спина, белый живот, по бокам черной головы и на груди желтые пятна.

Четыре слоя перьев, расположенные очень плотно друг к другу, согревают нелетающих птиц Антарктиды и окрестностей Огненной земли. Рост королевского пингвина около метра, вес — 15 килограмм.

"Птиц во фраках" впервые увидели испанские мореплаватели шесть веков назад, однако лишь в ХVIII веке их признали официально и назвали "рыбоптицами". Бесконтрольное уничтожение поставило их на грань вымирания. Лишь с принятием сохранных мер в прошлом веке, это удалось предотвратить.