ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелАЗ экспортировал 96 процентов продукции

14.12.2017 17:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
БелАЗ экспортировал 96 процентов продукции

За январь-ноябрь 2017 года около 96% продукции ОАО "БелАЗ" ушло на экспорт. Объем отгрузки увеличился на 89,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Продукция предприятия поставлялась в 28 стран мира, около 96% реализовано на экспорт (темп роста составил 188%). С начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого рост произошел по всем регионам: Россия (182,1%), другие страны СНГ (215,5%), страны дальнего зарубежья (178,2%).

Объем отгрузки увеличился на 89,3%. Следует отметить, что показатель суммарной грузоподъемности проданных карьерных самосвалов вырос почти в 2 раза - с 50,4 тыс. т до 92 тыс. т, сообщила БЕЛТА.

Это увеличение в большой степени связано с ростом отгрузки самосвалов именно большой грузоподъемности: плюс 276 единиц к январю-ноябрю 2016 года. Лидируют в объеме отгрузки с начала года карьерные самосвалы базового класса грузоподъемности 110-130 т - 42,8%. На втором и третьем местах в этом списке находятся 220-240-тонные - 14,4% и 90-тонные самосвалы - 13,2%.

В 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла также отгрузка спецтехники: бульдозеров, фронтальных погрузчиков, поливооросительных машин и тягачей-буксировщиков.-
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь-ноябрь 2017 года около 96% продукции ОАО "БелАЗ" ушло на экспорт. Объем отгрузки увеличился на 89,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Идея для новогоднего подарка: 5 полезных гаджетов для автомобилистов с AliExpress
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика