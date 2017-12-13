БелАЗ экспортировал 96 процентов продукции





За январь-ноябрь 2017 года около 96% продукции ОАО "БелАЗ" ушло на экспорт. Объем отгрузки увеличился на 89,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Продукция предприятия поставлялась в 28 стран мира, около 96% реализовано на экспорт (темп роста составил 188%). С начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого рост произошел по всем регионам: Россия (182,1%), другие страны СНГ (215,5%), страны дальнего зарубежья (178,2%).

Объем отгрузки увеличился на 89,3%. Следует отметить, что показатель суммарной грузоподъемности проданных карьерных самосвалов вырос почти в 2 раза - с 50,4 тыс. т до 92 тыс. т, сообщила БЕЛТА .

Это увеличение в большой степени связано с ростом отгрузки самосвалов именно большой грузоподъемности: плюс 276 единиц к январю-ноябрю 2016 года. Лидируют в объеме отгрузки с начала года карьерные самосвалы базового класса грузоподъемности 110-130 т - 42,8%. На втором и третьем местах в этом списке находятся 220-240-тонные - 14,4% и 90-тонные самосвалы - 13,2%.

В 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла также отгрузка спецтехники: бульдозеров, фронтальных погрузчиков, поливооросительных машин и тягачей-буксировщиков.-

