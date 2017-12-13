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В Нацбанке объяснили, почему инфляция в Беларуси снизилась

14.12.2017 17:24 — Разное | БДГ  
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Потребительские цены в ноябре замедлили рост по сравнению с октябрем на составили 0,5%, в годовом выражении прирост цен замедлился с 5,3% в октябре до 4,9% в ноябре.

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов ускорился с 8,6% в октябре до 8,9% в ноябре. 

Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.

Как отмечают в Нацбанке, годовые темпы роста потребительских цен снизились в основном за счет замедления роста цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования.

«В ноябре годовые темпы роста потребительских цен снизились главным образом за счет замедления роста цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования», — пояснили в Нацбанке.

Помесячная динамика базовой инфляции в последние месяцы сохраняется на одном уровне. Были приняты меры административного ценового регулирования, индексированы тарифы на услуги ЖКХ, увеличены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Замедлился рост цен на плодоовощную продукцию: в октябре он составил 18,4%, а в ноябре уже 16,1%. Удельный вес позиций, цены на которые в годовом выражении выросли менее чем на 5 процентов, в ноябре 2017 г. составил 71 процент (70 процентов в октябре 2017 г.).

Вместе с тем наблюдается рост инфляционных ожиданий, что отчасти обусловлено влиянием сезонного фактора: интенсивность ожидаемой в ближайшие 3 месяца инфляции возросла до 35 процентов.

 
 
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Потребительские цены в ноябре замедлили рост по сравнению с октябрем на составили 0,5%, в годовом выражении прирост цен замедлился с 5,3% в октябре до 4,9% в ноябре.

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