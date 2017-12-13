|
В Нацбанке объяснили, почему инфляция в Беларуси снизилась
Потребительские цены в ноябре замедлили рост по сравнению с октябрем на составили 0,5%, в годовом выражении прирост цен замедлился с 5,3% в октябре до 4,9% в ноябре.
Годовой прирост регулируемых цен и тарифов ускорился с 8,6% в октябре до 8,9% в ноябре.
Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.
Как отмечают в Нацбанке, годовые темпы роста потребительских цен снизились в основном за счет замедления роста цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования.
«В ноябре годовые темпы роста потребительских цен снизились главным образом за счет замедления роста цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования», — пояснили в Нацбанке.
Помесячная динамика базовой инфляции в последние месяцы сохраняется на одном уровне. Были приняты меры административного ценового регулирования, индексированы тарифы на услуги ЖКХ,
Вместе с тем наблюдается рост инфляционных ожиданий, что отчасти обусловлено влиянием сезонного фактора: интенсивность ожидаемой в ближайшие 3 месяца инфляции возросла до 35 процентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потребительские цены в ноябре замедлили рост по сравнению с октябрем на составили 0,5%, в годовом выражении прирост цен замедлился с 5,3% в октябре до 4,9% в ноябре.
|
Архив (Разное)
Комментарии