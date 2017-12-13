|
Елка и праздник своими руками: десять вариантов, которые легко сделать за выходные
Живые ёлки любят все — но не все их могут поставить. Одних смущвет, что потом год иголки прут из ковров и из-за плинтусов, другим не хватает места, у третьих домашнее зверье радуется возможности «завалить дерево». Если хочется ёлку, которая не линяет и не раздражает пластиковой искусственностью, гирлянду, которая похожа на снег и поделки, создающие ощущение праздника — эта подборка фото от
Гирлянда и палочки
Ватные шарики и леска
Идеальны косметические ватные шарики, из них можно делать комочки разного размера. Закреплять — на леске, вдев через иголку. Чтобы шарики не смещались, понадобится клеевой пистолет.
На окно вместо снежинок — сразу ёлки.
Такой вариант устойчив. Искусственные ветки можно заменить другими подручными материалами.
Оленей можно сделать из картона. Вот выкройка.
И результат:
Венок из манаринок
Годится целлофан для цветов. Бантики могут быть и другими.
Если все-таки хочется зелени, можно поставить букет из настоящих лапок. Или подвесить. Туя не линяет, долго стоит и пахнет хвоей. И тоже вечнозеленая.
Даже просто правильно разложенные ветки добавят ощущение праздника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если живая или искусственная не устраивает.
|
Архив (Разное)
Комментарии