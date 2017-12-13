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Елка и праздник своими руками: десять вариантов, которые легко сделать за выходные

14.12.2017 17:36 — Разное | Tut.by  
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Живые ёлки любят все — но не все их могут поставить. Одних смущвет, что потом год иголки прут из ковров и из-за плинтусов, другим не хватает места, у третьих домашнее зверье радуется возможности «завалить дерево». Если хочется ёлку, которая не линяет и не раздражает пластиковой искусственностью, гирлянду, которая похожа на снег и поделки, создающие ощущение праздника — эта подборка фото от pinterest — для вас. Все можно сделать буквально за выходные.

Гирлянда и палочки



Ватные шарики и леска

Идеальны косметические ватные шарики, из них можно делать комочки разного размера. Закреплять — на леске, вдев через иголку. Чтобы шарики не смещались, понадобится клеевой пистолет.


На окно вместо снежинок — сразу ёлки.


Такой вариант устойчив. Искусственные ветки можно заменить другими подручными материалами.


Оленей можно сделать из картона. Вот выкройка.

И результат:


Венок из манаринок

Годится целлофан для цветов. Бантики могут быть и другими.


Если все-таки хочется зелени, можно поставить букет из настоящих лапок. Или подвесить. Туя не линяет, долго стоит и пахнет хвоей. И тоже вечнозеленая.




Даже просто правильно разложенные ветки добавят ощущение праздника.


 
 
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