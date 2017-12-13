Путин о гибели Качиньского: некто приказал садиться, вот и сели

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос польского журналиста о расследовании катастрофы польского самолета, которая произошла 10 апреля 2010 года. В самолете находились президент Польши Лех Качиньский, члены правительства, парламентарии и другие представители польской элиты.

Сейчас в Польше планируют обнародовать новый доклад по поводу катастрофы, над которым работает комиссия польского оборонного ведомства, появляются сообщения, что на борту самолета были взрывы, а министр обороны Польши сообщает о неких сведениях, которые якобы говорят о причастности к катастрофе спецслужб России.

"Слушайте, мы просто уже устали от подобного блефа. Это какая-то чушь. Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел — из Москвы или из Варшавы? Откуда взлетел, там взрывчатку и положили, значит, ищите у себя. Не было там никаких взрывов, это изучено польскими и российскими экспертами, изучено самым внимательным образом все, что происходило в салоне самолета. В кабину пилота вошел некто, пилот сказал ему, что садиться нельзя, а тот, не желая докладывать об этом президенту, приказал садиться. Вот и сели", — ответил Путин.

По мнению президента России, тема этой трагедии "накручивается на голом месте", а относиться к этому нужно как к трагедии, которую россияне искренне переживали вместе с поляками.

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Аудиозапись ответа Владимира Путина польскому журналисту слушайте на радио Sputnik Беларусь.