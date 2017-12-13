|
Путин о гибели Качиньского: некто приказал садиться, вот и сели
14.12.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент России Владимир Путин 14 декабря
Сейчас в Польше планируют обнародовать новый доклад по поводу катастрофы, над которым работает комиссия польского оборонного ведомства, появляются сообщения, что на борту самолета были взрывы, а министр обороны Польши сообщает о неких сведениях, которые якобы говорят о причастности к катастрофе спецслужб России.
"Слушайте, мы просто уже устали от подобного блефа. Это какая-то чушь. Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел — из Москвы или из Варшавы? Откуда взлетел, там взрывчатку и положили, значит, ищите у себя. Не было там никаких взрывов, это изучено польскими и российскими экспертами, изучено самым внимательным образом все, что происходило в салоне самолета. В кабину пилота вошел некто, пилот сказал ему, что садиться нельзя, а тот, не желая докладывать об этом президенту, приказал садиться. Вот и сели", — ответил Путин.
По мнению президента России, тема этой трагедии "накручивается на голом месте", а относиться к этому нужно как к трагедии, которую россияне искренне переживали вместе с поляками.
Аудиозапись ответа Владимира Путина польскому журналисту слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин прокомментировал политические спекуляции о катастрофе польского президентского самолета в 2010 году, информацию о причастности к...
|
Архив (Разное)
Комментарии