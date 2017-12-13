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Пограничники задержали эстонца, сбежавшего от поляков со слитком золота

14.12.2017 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел днем 13 декабря в пункте пропуска "Бобровники". Гражданин Эстонии добрался до белорусск-польской границы из Швеции автостопом. В скандинавской стране он отбывал наказание за мелкое хулиганство.

"Со слов мужчины, при оформлении на сопредельной стороне польские пограничники сообщили ему, что он находится в розыске. По этой причине иностранец, опасаясь за свою свободу, решил не дожидаться оформления и скрылся от польских стражей границы на белорусской территории", — рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

На белорусской стороне пограннаряд задержал нарушителя. У него при себе была крупная сумма денег и стограммовый слиток золота.

В отношении 45-летнего гражданина Эстонии начат административный процесс. Устанавливается личность задержанного, так как его документу остались в Польше.

 
 
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После того как польские пограничники сообщили эстонцу, что он находится в розыске, мужчина попытался сбежать. Смотрите на видео, как сотрудники Госпогранкомитета...

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