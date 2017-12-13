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Нетрезвый житель Вилейки забыл, где оставил авто, и заявил об угоне

14.12.2017 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек – Sputnik. Крупный штраф грозит жителю Вилейки, который выпил с другом, забыл, где оставил свой автомобиль, и заявил о его угоне в милицию, сообщил ресурс "Край".

Нетрезвый житель Вилейки забыл, где оставил авто, и заявил об угоне
CC BY 2.0 / Jim, the Photographer / Toyota Front
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Информация о пропаже авто поступила вилейским правоохранителям в час ночи 12 декабря.

По словам заместителя начальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Екатерины Млечко, выяснилось, что 46-летний мужчина отправился на своем авто в гости к приятелю, где они пили спиртное. Затем нетрезвого вилейчанина знакомый отвез домой на своей машине.

Млечко также сообщила, что около полуночи домой вернулась супруга заявителя, которая обнаружила, что автомобиля нет ни возле дома, ни в гараже, после этого муж позвонил в РОВД и заявил об угоне.

По информации представителя РОВД, сотрудники милиции до утра разбирались, где находится исчезнувшее авто. Установить его местонахождение удалось только к утру, когда мужчина вспомнил, где он в последний раз видел машину.

В настоящее время по факту проводится проверка. В КоАП за заведомо ложное сообщение о преступлении предусмотрена ответственность – штраф от 4 до 15 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции всю ночь разбирались, где находится исчезнувшая машина.

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