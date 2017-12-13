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Как психотип директора влияет на стоимость компании
14.12.2017 17:35 — Разное | Ежедневник
фото: syl.ru
Компании тратят миллиарды долларов в год на M&A — и чаще снижают стоимость, чем создают.
Новое исследование, используя лингвистические методы, изучает фактор, который может влиять на результаты подобных сделок: психотип гендиректора, сообщает
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Компании тратят миллиарды долларов в год на M&A — и чаще снижают стоимость, чем создают.
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