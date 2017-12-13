Как психотип директора влияет на стоимость компании

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Компании тратят миллиарды долларов в год на M&A — и чаще снижают стоимость, чем создают.

Новое исследование, используя лингвистические методы, изучает фактор, который может влиять на результаты подобных сделок: психотип гендиректора, сообщает HBR . Анализ квартальных выступлений 2381 CEO перед аналитиками, инвесторами и СМИ за 10 лет показал степень экстраверсии гендиректоров, а анализ сделок M&A — что руководители-экстраверты проводили их больше, чаще с крупными компаниями и с доходностью выше средней. В сравнении с интровертами они занимали посты в большем числе советов директоров, то есть имели широкие связи и доступ к информации, что помогает находить и заполучать перспективные объекты сделок. Кроме того, экстравертам легче убеждать акционеров в необходимости сделки.