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Как психотип директора влияет на стоимость компании

14.12.2017 17:35 — Разное | Ежедневник  
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Как психотип директора влияет на стоимость компании

фото: syl.ru

Компании тратят миллиарды долларов в год на M&A — и чаще снижают стоимость, чем создают.

Новое исследование, используя лингвистические методы, изучает фактор, который может влиять на результаты подобных сделок: психотип гендиректора, сообщает HBR. Анализ квартальных выступлений 2381 CEO перед аналитиками, инвесторами и СМИ за 10 лет показал степень экстраверсии гендиректоров, а анализ сделок M&A — что руководители-экстраверты проводили их больше, чаще с крупными компаниями и с доходностью выше средней. В сравнении с интровертами они занимали посты в большем числе советов директоров, то есть имели широкие связи и доступ к информации, что помогает находить и заполучать перспективные объекты сделок. Кроме того, экстравертам легче убеждать акционеров в необходимости сделки. 

 
 
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Компании тратят миллиарды долларов в год на M&A — и чаще снижают стоимость, чем создают.

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