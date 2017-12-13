Не ездишь - не плати. Госпошлина за допуск к дорожному движению может стать транспортным сбором

Депутаты предлагают не привязывать оплату госпошлины к техосмотру, а сделать ее транспортным сбором и уплачивать по заявительному принципу. Об этом во время прямого эфира на портале sb.by рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.





— Сегодня наиболее перспективный и революционный вариант, который предложила рабочая группа, — не привязывать оплату госпошлины к техосмотру. Предлагается оплата по заявительному принципу. Как это работает? Если человек не ездит зимой, он не платит за это время. Если он знает, что в апреле будет пользоваться машиной — идет и оплачивает определенный период: или месяц, или два, или больше. Предполагается, что это будет уже не пошлина, транспортный сбор. Годовая ставка будет разбита по месяцам. Кроме того, планируется задействовать мотивирующий механизм: при оплате за год и более применять коэффициент 0,9, — сказал Андрей Рыбак.

По его словам, в качестве контроля за оплатой сбора будет задействована фотофиксация.