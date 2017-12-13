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Не ездишь - не плати. Госпошлина за допуск к дорожному движению может стать транспортным сбором
Депутаты предлагают не привязывать оплату госпошлины к техосмотру, а сделать ее транспортным сбором и уплачивать по заявительному принципу. Об этом во время прямого эфира на портале
— Сегодня наиболее перспективный и революционный вариант, который предложила рабочая группа, — не привязывать оплату госпошлины к техосмотру. Предлагается оплата по заявительному принципу. Как это работает? Если человек не ездит зимой, он не платит за это время. Если он знает, что в апреле будет пользоваться машиной — идет и оплачивает определенный период: или месяц, или два, или больше. Предполагается, что это будет уже не пошлина, транспортный сбор. Годовая ставка будет разбита по месяцам. Кроме того, планируется задействовать мотивирующий механизм: при оплате за год и более применять коэффициент 0,9, — сказал Андрей Рыбак.
По его словам, в качестве контроля за оплатой сбора будет задействована фотофиксация.
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Депутаты предлагают не привязывать оплату госпошлины к техосмотру, а сделать ее транспортным сбором и уплачивать по заявительному принципу.
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