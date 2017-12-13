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От "Шляхтича Завальни" до киноальманаха с ограничением 16+. В Могилеве - Дни белорусского кино
Дни белорусского кино пройдут в кинотеатрах Могилева с 15 по 20 декабря. В «Чырвонай Зорке», «Родине», «Ветразе» и «Космосе» покажут 12 фильмов, выпущенных в Беларуси, в СССР и одну ленту совместного советско-польского производства.
В афише — драмы «Шляхтич Завальня» и «Люди на болоте», «Высокая кровь» и «Черный аист». А еще — документальные ленты о Франциске Скорине, Ефросинии Полоцкой, режиссере Викторе Турове.
Есть и белорусская семейная короткометражка «Непутевые», мелодрама «Сладкое прощание Веры», военные фильмы «Я родом из детства» и «Тень врага». На просмотр киноальманаха «Мы» допускаются зрители в возрасте старше 16 лет.
Вход платный. Инфолиния: (8 0222) 42−19−49 (к/т «Родина»), 42−41−97 (к/т «Космос»), 76−30−74 (к/т «Чырвоная Зорка»), 44−40−98 (к/т «Ветразь»)
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В "Чырвонай Зорке", "Родине", "Ветразе" и "Космосе" с 15 по 20 декабря покажут 12 кинолент.
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