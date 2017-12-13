Дни белорусского кино пройдут в кинотеатрах Могилева с 15 по 20 декабря. В «Чырвонай Зорке», «Родине», «Ветразе» и «Космосе» покажут 12 фильмов, выпущенных в Беларуси, в СССР и одну ленту совместного советско-польского производства.



Фото:mogilevkino.by

В афише — драмы «Шляхтич Завальня» и «Люди на болоте», «Высокая кровь» и «Черный аист». А еще — документальные ленты о Франциске Скорине, Ефросинии Полоцкой, режиссере Викторе Турове.

Есть и белорусская семейная короткометражка «Непутевые», мелодрама «Сладкое прощание Веры», военные фильмы «Я родом из детства» и «Тень врага». На просмотр киноальманаха «Мы» допускаются зрители в возрасте старше 16 лет.

Вход платный. Инфолиния: (8 0222) 42−19−49 (к/т «Родина»), 42−41−97 (к/т «Космос»), 76−30−74 (к/т «Чырвоная Зорка»), 44−40−98 (к/т «Ветразь»)

17 декабря — День белорусского кино. В этот день в 1924 году было создано Государственное управление по делам кинематографии и фотографии — «Белгоскино». В 1996 году его переименовали в Национальную киностудию «Беларусьфильм».