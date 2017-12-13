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Биткоин потребляет почти столько же энергии, как вся Беларусь

14.12.2017 18:15 — Разное | Tut.by  
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Биткоин по потреблению энергии почти сравнялся с Беларусью и в ближайшее время может обогнать нашу страну. Это следует из расчетов сайта Digiconomist, эксперты которого оценивают энергопотребление популярной криптовалюты.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По оценкам специалистов, ежегодное потребление электроэнергии, необходимое для поддержания биткоина сейчас составляет 32,73 тераватт-часа. Эта цифра сравнима с потреблением электроэнергии целой страны — например, Дании (33 ТВт·ч), Беларуси (33,8 ТВт·ч) или Болгарии (34,9 ТВт·ч).

Беларусь за весь 2016 год потребила 33,8 тераватт-часа электроэнергии по оценке Международного энергетического агентства. В данных Министерства энергетики этот показатель был выше — 36,3 тераватт-часа.

Энергия необходима глобальной сети компьютеров, участвующих в майнинге криптовалюты, эта цифра растет каждый день. По оценкам Digiconomist, к 2020 для майнинга биткоина понадобится вся электроэнергия мира.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Энергия необходима глобальной сети компьютеров, участвующих в майнинге криптовалюты, эта цифра растет каждый день.

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