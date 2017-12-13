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300 российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает
По информации издания, имена россиян были упомянуты в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что тесты на допинг этих 300 атлетов, сданные с 2012 по 2015 год, были отмечены как отрицательные. В список вошли представители как зимних, так и летних видов спорта. Директор отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер предоставит данные по спортсменам 25 федерациям.
Копия документа также была передана комиссии Самуэля Шмида перед оглашением
5 декабря исполком
В ноябре МОК по результатам расследования о допинге в российском спорте лишил Россию 11 наград ОИ-2014 в Сочи и первого места в медальном общекомандном зачете.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозреваемых в употреблении...
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