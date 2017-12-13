О минском переговорном процессе, войне и интеграции

В Москве 14 декабря прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина . Львиная часть вопросов была, естественно, о выборах, об экономике и о социальных вопросах.

Мир им не нужен

Что касается постсоветского пространства (где в последнее время произошло множество событий), то журналистов интересовали лишь две темы – Украина и Евразийский союз.



© REUTERS/ Serhii Nuzhnenko Путин назвал поведение Саакашвили плевком в лицо украинцев

По Украине Путин еще раз акцентировал свою позицию, которая, возможно, разочарует ряд российских ура-патриотов, но является вполне логичной и продуманной. Москва дождалась жесткого расхождения между украинской властью и Западом, и не собирается ничего делать для того, чтобы содействовать сближению сторон.

Думаю, именно поэтому Владимир Путин продолжает говорить о жизнеспособности Минска. По его словам, реализация минских соглашений неэффективна из-за позиции украинской власти. У которой нет никакого желания начинать реальный политический процесс с выходом на особый статус для Донбасса.

Демонстрирует российский лидер и свою готовность к здоровым компромиссам. Например, в вопросе миротворцев.

Говорил Порошенко о необходимости вооружить сотрудников ОБСЕ – Путин согласился. Отказалось на тот момент ОБСЕ: у организации для этого не было ни опыта, ни желания становится целью для радикалов с обеих сторон.

Затем Порошенко сказал, что нужно обеспечить безопасность ОБСЕ силами ООН – и Путин снова согласился. Россия внесла специальную резолюцию в Совбез ООН.

Потом Меркель сказала, что сотрудники ОБСЕ перемещаются по всей территории Донбасса, поэтому миссия не должна ограничиваться только линией разграничения. Путин опять согласился, и Россия внесла коррективы в свою резолюцию. Однако когда выяснилось, что речь идет просто о том, чтобы поставить территорию под международный контроль (что противоречит Минску), Москве это категорически не понравилось. И Кремль отправил Киев с этими требованиями к представителям Донбасса, предлагая решать вопрос напрямую. И прекрасно понимая, что нынешняя украинская власть на такие контакты не пойдет.

Путин также не собирается исключать США из процесса – даже несмотря на абсолютно неконструктивную миссию Курта Волкера. Президент отмечает, что США являются, по сути, полноценными и полноправными процесса урегулирования. Вне зависимости от того, входят ли они формально в нормандскую четверку. Российский президент также добавляет, что даже не против их формального включения в нормандский формат, прекрасно понимая, что Трамп, пытающийся сбросить с себя украинский "пассив", не хочет втягиваться в этот вопрос.

Жить придется

Наконец, Владимир Путин наверняка понимает, что Украина всегда останется российским соседом, и что в какой-то момент отношения с ней надо будет восстанавливать. Поэтому он еще раз дал понять, что причиной всех проблем стал неконституционный вооруженный переворот в феврале 2014 года, а также попытка путчистов подавить несогласных сначала через спецслужбы, а потом и через вооруженные силы.

Президент благородно (с политической точки зрения) снял вину за произошедшее с украинского населения, часть которого прыгала на Донбассе, а часть пассивно на это взирала. И отказывалась защищать государство.

Одновременно с этим Путин дал понять, что выставленные Россией красные линии в вопросе остаются в силе. Он отметил, что на территориях Донецка и Луганска есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными, и готовы отразить любые полномасштабные акции против Донбасса. И это соответствует интересам людей на этих территориях, которых не спасут от резни никакие "международные правозащитные организации", в которые Путину предлагали обращаться в случае чего его европейские коллеги.

По сути, единственным моментом в украинской теме, где Путин позволил себе дать волю эмоциям, был Саакашвили. Всем известно личное отношение российского президента к этому субъекту, и оно еще раз проявилось в ходе пресс-конференции.

По словам Путина, то, что делает Саакашвили – это плевок украинскому народу, и плевок грузинскому. Он возглавлял грузинское государство, а теперь бегает по площадям и кричит, что он украинец. И Украина это терпит. Тонкий намек Путина на то, что терпеть не надо. Хотя, в принципе, то, что делает Саакашвили, соответствует российским интересам. И этот грузино-украинец должен поблагодарить Путина за слова о нем – Миша сможет теперь использовать этот выпад для доказательств того, что он ни разу не российский агент.

Вместе остановим

Что же касается Евразийского союза, то Путин абсолютно верно назвал его "большим нашим общим достижением". Само достижение развивается, однако в ходе развития выявляются сложные проблемы. И российский президент выразил готовность их решать.



© Sputnik/ Евгений Биятов Путин о ЕАЭС: мы двигаемся в нужном нам всем направлении

Например, он выступает за совместные таможенные посты на границах Евразийского экономического союза. По его словам, этот принцип "не нарушает принцип суверенитета, а делает таможню более прозрачной".

В данном случае совместные посты позволят решить проблемы как минимум на двух внешних границах Союза. Во-первых, на белорусской. Истории с "белорусскими креветками" (экспорт запрещенных в РФ европейских товаров через территорию Беларуси), возможно, и не наносит особого ущерба российской экономике, но уж точно подрывает дух российско-белорусских отношений.

Второе направление – это киргизское. Ряд государств Евразийского союза — прежде всего Казахстан — критикует киргизское руководство за неспособность справиться с контрабандой китайских товаров через Кыргызстан в Союз. В результате Астана ввела пограничный контроль на границе с Кыргызстаном и де-факто закрыла границу.

"Двусторонний кризис показал, сколь остро стоит проблема вывода пограничной торговли из тени", — пояснил Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, давно акцентировавший внимание на этом вопросе.

На недавнем саммите ОДКБ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и новый глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков договорились уладить все проблемы и открыть границы. Однако проблему надо решать на системном уровне. И сейчас, видимо, до нее дошли руки и у Кремля.

"Настает черед совместного наведения порядка в ближнем зарубежье. Первый шаг в этом плане — принятие нового таможенного кодекса Союза. Теперь встает вопрос реализации этих планов, конкретных исполнительных мер. В том числе — упомянутых Путиным", — поясняет Никита Мендкович.

Зная Владимира Путина, можно с уверенностью сказать, что раз президент поднял этот вопрос на пресс-конференции, значит, он до этого согласовал этот пункт с коллегами из других государств-членов Евразийского союза.