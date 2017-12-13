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Гаспарян о пресс-конференции Путина: хороший диалог не без сюрпризов

14.12.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пресс-конференция Владимира Путина оставила самые положительные впечатления, большое внимание вопросам внутренней российской политики было вполне ожидаемым, но при этом затрагивались и внешние векторы, которые невероятно важны сегодня, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь известный российский писатель, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян.

Гаспарян о пресс-конференции Путина: хороший диалог не без сюрпризов
© Sputnik/
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"Прежде всего, это развитие связей в Таможенном союзе и ЕАЭС, о чем речь пойдет речь и на предстоящей встрече президентов России и Беларуси. Кроме того, прозвучали важные слова по Сирии и главное — по Украине, потому что это вопрос болевой. Путин популярно объяснил, по какой причине не идут переговоры, кто их торпедирует, обозначил позицию России, которая готова сделать все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир. Но, к сожалению, киевские власти категорически не хотят этим заниматься, кроме того, у них сейчас эпопея с Саакашвили. Путин в свойственной ему иронической манере прокомментировал действия экс-президента Грузии, и  эти слова максимально точно обозначили суть явления", — говорит Гаспарян.

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В ходе пресс-конференции получился хороший диалог со СМИ, не без сюрпризов со стороны либеральных журналистов, которые продемонстрировали уже ставшее привычным неумение формулировать вопросы и слышать на них ответы, отметил собеседник Sputnik. Отдельной темой обсуждения стали планы Владимирf Путина участвовать в предстоящей президентской кампании в России в качестве самовыдвиженца.

"Сам факт самовыдвижения показывает, что президент хочет стать гарантом некого поступательного движения вперед для российского общества и тем самым несет полную ответственность за то, что происходит", — отмечает Гаспарян.

Полную версию беседы с известным российским писателем, публицистом, общественным деятелем Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный российский писатель, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян поделился впечатлениями от большой пресс-конференции президента Российской...

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