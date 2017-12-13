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Гаспарян о пресс-конференции Путина: хороший диалог не без сюрпризов
14.12.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Пресс-конференция Владимира Путина оставила самые положительные впечатления, большое внимание вопросам внутренней российской политики было вполне ожидаемым, но при этом затрагивались и внешние векторы, которые невероятно важны сегодня, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь известный российский писатель, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян.
"Прежде всего, это
В ходе пресс-конференции получился хороший диалог со СМИ, не без сюрпризов со стороны либеральных журналистов, которые продемонстрировали уже ставшее привычным неумение формулировать вопросы и слышать на них ответы, отметил собеседник Sputnik. Отдельной темой обсуждения стали планы Владимирf Путина
"Сам факт самовыдвижения показывает, что президент хочет стать гарантом некого поступательного движения вперед для российского общества и тем самым несет полную ответственность за то, что происходит", — отмечает Гаспарян.
Полную версию беседы с известным российским писателем, публицистом, общественным деятелем Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Известный российский писатель, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян поделился впечатлениями от большой пресс-конференции президента Российской...
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