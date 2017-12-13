На стройке азербайджанского комплекса возле бывшего Червенского нашли нарушения

Мобильная группа Мингорисполкома по охране труда посетила стройку административного комплекса возле бывшего Червенского рынка и нашла там нарушения. Что не так на объекте, инвесторами строительства которого выступают влиятельные азербайджанские бизнесмены, сообщает агентство « Минск-Новости ».





В конце 2016 года на пересечении улиц Маяковского и Аранской началась стройка семиэтажного административного здания. Оно будет находиться за «Белгоспищепромом», возле реки на небольшой улице Полесской. На площади в почти 7,5 тысячи квадратных метров будут офисы, общественные объекты и подземный паркинг для работников и посетителей. Закончить работы планируют к маю 2019 года. Заказчик строительства — ООО «Судотехнология», учредителями которой являются влиятельные азербайджанские бизнесмены Исмаилов Васиф Султан оглы и Маммадов Агибат.

Генеральные подрядчики — СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1» и ПК ООО «КИПтеплосервис». В общей сложности на основном объекте сейчас трудятся около 60 человек.





Как заверил членов мобильной группы один из руководителей генподрядной организации, на этом объекте установлены семь видеокамер, благодаря чему удается не только отслеживать сохранность строительных материалов и техники, но и выявлять нарушения по охране труда.

— Ранее на стройке уже были отмечены случаи хищения двух электрокабелей с башенного крана и машинного троса. За последнее время к пяти работникам были применены штрафные санкции за несоблюдение правил и норм охраны труда, а именно за отсутствие защитных касок и монтажных поясов. Все они были лишены пяти процентов зарплаты. В случае повторения нарушений работник будет лишен уже 20 процентов зарплаты и так далее вплоть до 50 процентов. Но больше нарушений зафиксировано не было. Для всех строителей также созданы приемлемые бытовые условия. Все они обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. На прошлой неделе, когда пошел дождь, им даже были выданы плащи, — рассказал представитель генподрядчика.

Начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Нестерович усомнилась в достоверности некоторых сведений.

— Наш комитет находится всего в двух остановках от этого объекта, и очень часто по пути на работу специалисты по охране труда наблюдают здесь нарушения. В первую очередь это неудовлетворительное состояние строительной площадки, а также отсутствие у работников защитных касок и монтажных поясов. Причем оба эти факта были отмечены накануне днем.





Первый заместитель главы администрации Ленинского района Валерий Вороницкий, входивший в состав мобильной группы, напомнил руководителям заказчика и генподрядных организаций, что они несут ответственность вплоть до уголовной в случае чрезвычайных происшествий с их сотрудниками в процессе возведения этого объекта.

— Составлены ли подрядные договоры со списочным составом строителей, в какой мере они обеспечены средствами индивидуальной защиты и как для них организованы безопасные условия труда? Почему у вас на пешеходных связях на территории стройки и части межэтажных перекрытий лед, неужели песок и противогололедные материалы в Беларуси в дефиците?, — спросил Вороницкий.

Дальнейшее обследование самого объекта подтвердило не только вышеназванные факты, но и ряд других нарушений нормативных требований по охране труда. В частности, отмечены недостатки по состоянию электропроводки башенного крана. У нескольких работников, занимавшихся устройством опалубки на лестничных маршах, отсутствовали монтажные пояса. На лестничных пролетах в этом и других местах вообще не было никаких ограждений. Отсутствовали они и у каменщиков, которые уже вели кладку на двухметровой высоте. За самой кирпичной стеной ряд отверстий в бетонном основании этажа не были перекрыты щитами. Практически на всех этажах не убран строительный мусор, а также присутствовали большие обледеневшие участки.



















— Рабочие места на объекте плохо организованы, на производственных площадках много бытового мусора, на территории стройки контейнеры переполнены металлоломом, по ее периметру не на должном уровне складированы строительные материалы. Единственное, к чему пока нет претензий, так это к состоянию бытовых помещений, — отметил врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Владимир Куткович.

Нестерович потребовала от руководителей объекта приостановить ход строительных работ и до конца смены провести устранение всех выявленные недостатков. В течение двух дней в комитет должно быть представлено документальное подтверждение.

— Будьте готовы к тому, что мобильная группа может вернуться на эту стройку в любое время, без предупреждения, и, если повторный рейд вновь выявит нарушения по охране труда, будут приняты самые жесткие меры воздействия, — предупредила Нестерович.

Отметим, что все претензиии касаются подрядных организаций, а не заказчика.