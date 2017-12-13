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Почти 40% случаев смерти от рака можно предотвратить, изменив образ жизни. Ученые объяснили как
Известно, что определенный образ жизни может увеличить риск развития рака. В ходе недавнего исследования, сообщает
Изучив официальную статистику Австралии за 2013 год, специалисты обнаружили, что 38 процентов случаев смертей от рака (в общей сложности речь идёт о 16700 смертях) потенциально можно было бы предотвратить за счёт снижения факторов риска.
В топе списка —
— Рак — главная причиной смерти в Австралии, —
Среди других факторов риска, на которые можно влиять: УФ-излучение привело к порядка 3,2% смертей (1390 человек), алкоголь — к 2,4% смертей (1037 человек), недостаточная физическая активность — 0,8% (357 человек), а гормональные факторы — 0,4% (172 человек).
Вам любопытно, почему все эти проценты составляют более 38? Некоторые факторы только сопутствуют возникновению рака, но не приводят к смерти от него.
Данные также показали, какие виды рака наиболее вероятно предотвратить: меланома, рак легких, кишечника, печени, желудка.
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Ученые оценили, сколько смертей, связанных с раком, можно было бы избежать, если бы люди больше занимались физическими упражнениями, употребляли меньше спиртных...
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