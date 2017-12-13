Почти 40% случаев смерти от рака можно предотвратить, изменив образ жизни. Ученые объяснили как

Известно, что определенный образ жизни может увеличить риск развития рака. В ходе недавнего исследования, сообщает sciencealert.com , ученые оценили, сколько смертей, связанных с раком, можно было бы избежать, если бы люди больше занимались физическими упражнениями, употребляли меньше спиртных напитков, отказались бы от курения и внесли другие изменения в свой жизненный уклад.



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Изучив официальную статистику Австралии за 2013 год, специалисты обнаружили, что 38 процентов случаев смертей от рака (в общей сложности речь идёт о 16700 смертях) потенциально можно было бы предотвратить за счёт снижения факторов риска.

В топе списка — курение , на чью долю приходится 23 процента случаев смерти по причине рака. На неправильное питание, ожирение и инфекции приходится по пять процентов. Исследователи надеялись таким образом обозначить, сколько жизней можно было бы спасти при помощи превентивных мер.

— Рак — главная причиной смерти в Австралии, — рассказал один из исследователей Дэвид Уайтман из Института медицинских исследователей Квинсленда. — Это заболевание унесло 44 000 жизней в 2013 году и вместе с тем причинило много горя многим другим людям. И хотя во многих случаях рак является трагически неизбежным заболеванием, новые исследования делают очевидным то, что известно на протяжении многих лет: рак не всегда вопрос генетики или невезения".

Среди других факторов риска, на которые можно влиять: УФ-излучение привело к порядка 3,2% смертей (1390 человек), алкоголь — к 2,4% смертей (1037 человек), недостаточная физическая активность — 0,8% (357 человек), а гормональные факторы — 0,4% (172 человек).

Вам любопытно, почему все эти проценты составляют более 38? Некоторые факторы только сопутствуют возникновению рака, но не приводят к смерти от него.

Данные также показали, какие виды рака наиболее вероятно предотвратить: меланома, рак легких, кишечника, печени, желудка. Результаты исследования опубликованы в научном издании International Journal of Cancer.