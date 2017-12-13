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Исследование: Снежань - месяц с неповторимым названием
14.12.2017 20:07 — Разное | Ежедневник
Ни в одном из европейских языков первый месяц зимы не имеет названия, схожего с белорусским "снежнем".
Об этом свидетельствует
Как отмечает исследователь, польский "grudzień", украинский "грудень" и силезский grudźyń выведены из общего славянского корня "груда", что означает "кучу" или "шишку", вероятно, ссылаясь на мерзлую землю. Литовский "gruodis" является заимствованием из польского языка на основе того же корня. А вот белорусский "снежань" означает "снежный месяц".
Отметим, что подавляющее большинство европейских стран называет последний месяц года по аналогии с латинским December, Decembris, происходящим от латинского слова decem — десять). Он был десятым месяцем в староримском году. А год этот до реформы Цезаря начинался с марта.
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Ни в одном из европейских языков первый месяц зимы не имеет названия, схожего с белорусским "снежнем".
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