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Исследование: Снежань - месяц с неповторимым названием

14.12.2017 20:07 — Разное | Ежедневник  
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Исследование: Снежань - месяц с неповторимым названием

Ни в одном из европейских языков первый месяц зимы не имеет названия, схожего с белорусским "снежнем".

Об этом свидетельствует
 исследование, проведенное чешским лингвистом и математиком Якубом Марианом. Согласно составленной им карты европейских языков, "снежань" или сходные с ним названия не встречаются нигде в Европе, кроме Беларуси, сообщает Thinktanks.by.

Как отмечает исследователь, польский "grudzień", украинский "грудень" и силезский grudźyń выведены из общего славянского корня "груда", что означает "кучу" или "шишку", вероятно, ссылаясь на мерзлую землю. Литовский "gruodis" является заимствованием из польского языка на основе того же корня.  А вот белорусский  "снежань" означает "снежный месяц".

Отметим, что подавляющее большинство европейских стран называет последний месяц года по аналогии с латинским December, Decembris, происходящим от латинского слова decem — десять).  Он был десятым месяцем в староримском году. А год этот до реформы Цезаря начинался с марта.


 
 
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Ни в одном из европейских языков первый месяц зимы не имеет названия, схожего с белорусским "снежнем".

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