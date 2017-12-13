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Сегодня в Минске зажгли новогодние елки, завтра - заработают ярмарки

14.12.2017 20:56 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минске загорелись огни на елках, а завтра заработают новогодние ярмарки. Как выглядит праздничный город вечером — в материале.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Минске украсили 18 елок, огни на которых будут гореть с сегодняшнего вечера и до утра 14 января включительно. Иллюминацию на главной елке страны на Октябрьской площади сегодня торжественно зажгли в 18.00.








А вот так сегодня выглядят елки у Ратуши и Мингорисполкама.



Время работы праздничной иллюминации — с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00. Не будут выключать ее в ночь с 24 на 25 декабря, с 31 декабря на 1 января, с 6 на 7 января и с 13 на 14 января. Все дни работы подсветки елок обойдутся в 9,7 тысячи рублей, или в 4,8 тысячи долларов.






Завтра же в Минске заработают новогодние ярмарки. Основные из них расположатся на Октябрьской площади и площади Свободы. Они будут работать с 12 до 21 часа до 15 января.


В этом году торговых точек будет больше — в основном за счет увеличения числа частных компаний. Расширится и ассортимент. Например, возле Дворца спорта будут продавать даже устриц, фермерских улиток и бургеры с олениной. Кроме того, на экране «Галерея Минск» будут транслировать новогодние фильмы.


 
Теги: Минск
 
 
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Как выглядят праздничные деревья вечером и что нового предложит этой зимой торговля - в материале.

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