ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы выиграли серебро чемпионата Европы по плаванию в комбинированной эстафете 4х50 м

14.12.2017 21:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская команда завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в датском Копенгагене.

Павел Санкович и Илья Шиманович завершили свои этапы на 1-м месте, 14-летняя Анастасия Шкурдай завершила свой отрезок 2-й, а Юлия Хитрая на заключительном отрезке удержала эту позицию.

Белорусская команда показала результат 1 минута 37,74 секунды.

Золото завоевала команда Голландии, с новым рекордом Европы опередившая сборную Беларуси на 0,03 секунды. Бронза у команды Франции, которая отстала от белорусов на 0,01 секунды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская команда завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в датском Копенгагене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в Минске зажгли новогодние елки, завтра - заработают ярмарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика