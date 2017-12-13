Белорусы выиграли серебро чемпионата Европы по плаванию в комбинированной эстафете 4х50 м

Белорусская команда завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в датском Копенгагене.

Павел Санкович и Илья Шиманович завершили свои этапы на 1-м месте, 14-летняя Анастасия Шкурдай завершила свой отрезок 2-й, а Юлия Хитрая на заключительном отрезке удержала эту позицию.

Белорусская команда показала результат 1 минута 37,74 секунды.

Золото завоевала команда Голландии, с новым рекордом Европы опередившая сборную Беларуси на 0,03 секунды. Бронза у команды Франции, которая отстала от белорусов на 0,01 секунды.