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Белорусы выиграли серебро чемпионата Европы по плаванию в комбинированной эстафете 4х50 м
Белорусская команда завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в датском Копенгагене.
Павел Санкович и Илья Шиманович завершили свои этапы на 1-м месте, 14-летняя Анастасия Шкурдай завершила свой отрезок 2-й, а Юлия Хитрая на заключительном отрезке удержала эту позицию.
Белорусская команда показала результат 1 минута 37,74 секунды.
Золото завоевала команда Голландии, с новым рекордом Европы опередившая сборную Беларуси на 0,03 секунды. Бронза у команды Франции, которая отстала от белорусов на 0,01 секунды.
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Белорусская команда завоевала серебро в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в датском Копенгагене.
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