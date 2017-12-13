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Walt Disney покупает киностудию 20th Century Fox, канал National Geographic и другие активы Мердока

14.12.2017 21:16 — Разное | Ежедневник  
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Walt Disney покупает киностудию 20th Century Fox, канал National Geographic и другие активы Мердока

Walt Disney заявила, что покупает компанию медиамагната Руперта Мердока 21st Century Fox за 52,4 млрд долларов.

По условиям сделки Disney также получает активы, принадлежащие Fox: 39% спутникового канала Sky, киностудию 20th Century Fox, канал National Geographic и подконтрольные медиакомпании в других странах, сообщает Русская служба ВВС.

Вместе с этим компании Disney перейдут права на популярные франшизы, куда, в числе прочих, входят "Люди Икс", "Аватар", "Симпсоны".

Кроме того, за счет покупки Disney увеличит свою долю в стриминговом сервисе Hulu, которым до этого владели несколько компаний - Disney, Fox, Comcast и Time Warner.

За собой Fox оставит только новостной и спортивный каналы, на основе которых будет создана новая компания.

После сделки компания 21st Century Fox объявила, что не намерена отказываться от покупки оставшихся 61% канала Sky, которая была запланирована до этого.

Антимоннопольные службы США проверяют эту сделку на предмет соблюдения плюрализма в медиа.

Покупка должна быть завершена до 30 июня 2018 года. В этом случае телеканал Sky полностью перейдет под контроль Disney.

Продажа группы компаний Fox прервет полувековое расширение бизнеса 86-летнего медиамагната Руперта Мердока.

В 21 год он получил в наследство от отца австралийскую газету, создав после этого крупнейшую в мире медиаимперию.

Теперь Мердок от скупки активов переходит к продаже. Это неожиданный шаг, так как предполагалось, что бизнесмен передаст их своим сыновьям, Джеймсу и Лаклану.

 
 
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Walt Disney заявила, что покупает компанию медиамагната Руперта Мердока 21st Century Fox за 52,4 млрд долларов.

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