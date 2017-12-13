Количество автократий в мире сокращается. Но Беларусь входит в их число





По состоянию на конец 2016 года 97 из 167 стран (58%) с населением не менее 500 000 человек были демократиями, и только 21 (13%) были авторитарными.

Остальные либо продемонстрировали элементы как демократии, так и авторитаризма (26%) или не были оценены. В целом же доля демократий в мире с середины 1970-х годов растет.

Об этом говорится в новом исследовании Pew Research Center, сообщает Thinktanks.by .

В 1977 году только 35 из 143 рассматриваемых государств квалифицировались как демократические страны, а 89 (62%) были классифицированы как автократии.

Но демократия быстро распространилась по мере того, как советский блок, а затем и сам Советский Союз, распался в 1989-1991 годах. Только 15 из 72 стран, названных авторитарными в 1988 году, по-прежнему оценивались таким образом в 2016 году. Из оставшихся 25 получили демократические режимы, а у большинства остальных оказались формы правления со смешанными характеристиками. При этом два государства - Гаити и Ливия, не были оценены из-за нестабильности режима, еще четыре страны перестали существовать.





Среди 30 новых держав, сформированных с 1988 года, 17 в 2016 году были отнесены к демократическим странам, шесть стали автократиями, четыре были оказались со смешанными формами правления, а три были не оценены из-за нестабильности или вмешательства извне.

Отметим, что на карте Center for Systemic Peace’s Polity IV dataset Беларусь и в 1976, и в 2016 годах отнесена к автократиям.