На границе задержан эстонец, сбежавший от польских пограничников

На границе сотрудники ГПК Беларуси задержали гражданина Эстонии, который сбежал от польских пограничников, которые хотели задержать его, так как он находится в розыске Швеции за мелкое хулиганство, сообщается на сайте ГПК .

При побеге 45-летний эстонец взял с собой деньги и слиток золота (100 г.), автостопом добрался из Швеции в Польшу. На сопредельном пункте пропуска «Бобровники» его попытались остановить, однако он, оставив у пограничников паспорт, бросился в сторону белорусской границы.

Однако ему не удалось далеко уйти. Белорусский пограничный наряд задержал его в пункте пропуска «Берестовица». В отношении нарушителя начат административный процесс. Проверяется возможная причастность эстонца к другим правонарушениям.