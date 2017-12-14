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На границе задержан эстонец, сбежавший от польских пограничников

14.12.2017 20:44 — Разное | БДГ  
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На границе сотрудники ГПК Беларуси задержали гражданина Эстонии, который сбежал от польских пограничников, которые хотели задержать его, так как он находится в розыске Швеции за мелкое хулиганство, сообщается на сайте ГПК.

При побеге 45-летний эстонец взял с собой деньги и слиток золота (100 г.), автостопом добрался из Швеции в Польшу. На сопредельном пункте пропуска «Бобровники» его попытались остановить, однако он, оставив у пограничников паспорт, бросился в сторону белорусской границы.  

Однако ему не удалось далеко уйти. Белорусский пограничный наряд задержал его в пункте пропуска «Берестовица». В отношении нарушителя начат административный процесс. Проверяется возможная причастность эстонца к другим правонарушениям.

 
 
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На границе сотрудники ГПК Беларуси задержали гражданина Эстонии, который сбежал от польских пограничников, которые хотели задержать его, так как он находится в...

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