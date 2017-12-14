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Минобороны опровергло "перехват" Су-25 американскими истребителями

14.12.2017 22:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Министерство обороны РФ опровергло сообщения о перехвате двух российских штурмовиков Су-25 истребителями ВВС США F-22 в воздушном пространстве над восточным берегом Евфрата в Сирии, сообщает Sputnik.

Минобороны опровергло "перехват" Су-25 американскими истребителями
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Истребители ВВС США были подняты для перехвата российских Су-25 в Сирии

Ранее СМИ сообщили, что американские самолеты выпустили в сторону российских Су-25, которые якобы несколько раз пересекли демилитаризированную зону, сигнальные ракеты. Позже в Пентагоне отметили, что ничего экстраординарного не произошло.

"Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Тринадцатого декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что истребитель Су-35С, выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия, "стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район".

 
Теги: Минск
 
 
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Российские военные отметили, что западные СМИ пытаются выдать желаемое за действительное в инциденте со штурмовиками Су-25 в небе над Сирией.

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