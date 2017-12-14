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Истребители ВВС США были подняты для перехвата российских Су-25 в Сирии

14.12.2017 21:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Два американских истребителя F-22 были подняты для перехвата российских штурмовиков Су-25 в Сирии, сообщают СМИ.

Истребители ВВС США были подняты для перехвата российских Су-25 в Сирии
© Sputnik/ Дмитрий Виноградов
Минобороны опровергло "перехват" Су-25 американскими истребителями

Инцидент произошел накануне после того, как российские самолеты якобы несколько раз пересекли демилитаризированную зону, созданную во избежание непреднамеренных происшествий. В результате истребители ВВС США были вынуждены выпустить в сторону Су-25 сигнальные ракеты. Затем российские самолета покинули данный район.

Вместе с тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального командования (CENTCOM) США, в небе над Сирией произошло "сближение" самолетов, в этом нет ничего экстраординарного.

"Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов (между США и РФ — Sputnik), чтобы обсудить эту ситуацию", — сказал представитель CENTCOM.

По его словам, такие ситуации иногда возникают "по нескольку раз в день" и "ничего экстраординарного в них нет".

Других деталей произошедшего представитель Пентагона не привел.

Официальных комментариев Минобороны РФ пока нет.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. ВКС России начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе Дамаска.

 
Теги: Минск
 
 
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В Пентагоне рассказали подробности инцидента, отметив, что ничего экстраординарного не произошло.

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