Истребители ВВС США были подняты для перехвата российских Су-25 в Сирии

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Два американских истребителя F-22 были подняты для перехвата российских штурмовиков Су-25 в Сирии, сообщают СМИ.

Инцидент произошел накануне после того, как российские самолеты якобы несколько раз пересекли демилитаризированную зону, созданную во избежание непреднамеренных происшествий. В результате истребители ВВС США были вынуждены выпустить в сторону Су-25 сигнальные ракеты. Затем российские самолета покинули данный район.

Вместе с тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального командования (CENTCOM) США, в небе над Сирией произошло "сближение" самолетов, в этом нет ничего экстраординарного.

"Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов (между США и РФ — Sputnik), чтобы обсудить эту ситуацию", — сказал представитель CENTCOM.

По его словам, такие ситуации иногда возникают "по нескольку раз в день" и "ничего экстраординарного в них нет".

Других деталей произошедшего представитель Пентагона не привел.

Официальных комментариев Минобороны РФ пока нет.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии . ВКС России начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе Дамаска.