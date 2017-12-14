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Истребители ВВС США были подняты для перехвата российских Су-25 в Сирии
14.12.2017 21:29 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Два американских истребителя F-22 были подняты для перехвата российских штурмовиков Су-25 в Сирии, сообщают СМИ.
© Sputnik/ Дмитрий Виноградов
Инцидент произошел накануне после того, как российские самолеты якобы несколько раз пересекли демилитаризированную зону, созданную во избежание непреднамеренных происшествий. В результате истребители ВВС США были вынуждены выпустить в сторону Су-25 сигнальные ракеты. Затем российские самолета покинули данный район.
Вместе с тем, как сообщает
"Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов (между США и РФ — Sputnik), чтобы обсудить эту ситуацию", — сказал представитель CENTCOM.
По его словам, такие ситуации иногда возникают "по нескольку раз в день" и "ничего экстраординарного в них нет".
Других деталей произошедшего представитель Пентагона не привел.
Официальных комментариев Минобороны РФ пока нет.
Напомним,
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В Пентагоне рассказали подробности инцидента, отметив, что ничего экстраординарного не произошло.
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