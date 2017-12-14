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Литва ужесточит порядок попадания белорусов в приграничную зону

14.12.2017 20:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Литовские власти приняли решение ужесточить с 1 января порядок попадания в приграничную зону республики со стороны России и Беларуси, следует из заявления канцелярии Службы по защите госграницы балтийской республики.

Литва ужесточит порядок попадания белорусов в приграничную зону
© Sputnik / Ирина Петрович
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Зона защиты госграницы, или приграничная зона, может достигать от 50 метров до нескольких километров до внутренней территории Литвы.

"Со следующего года ужесточается порядок попадания лиц в приграничную зону, а также сокращается круг желающих попасть в нее. Для лиц, желающих находиться в приграничных районах, вводится государственная пошлина", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве пояснили, что нововведения связаны с защитой внешних границ со стороны России и Беларуси.

В приграничную зону можно попасть при получении разрешения. Служба по защите госграницы определила список лиц, которые могут получить его. "С 1 января следующего года разрешение на попадание в данную зону могут получать лица, которые проживают в ней или являются владельцами недвижимости на этой территории; лица, которые намерены посетить места захоронений, находящихся в приграничной зоне; лица, которые планируют прибыть и находиться в ней (в данном случае лицо должно будет оплатить государственную пошлину)", — отмечает ведомство.

В случае если нахождение в приграничной зоне не было разрешено, грозит административное наказание. За первый раз назначается предупреждение или штраф в размере от 40 до 90 евро, в последующие разы придется заплатить гораздо больше от 90 до 170 евро. "В этом году пограничники за данные нарушения оштрафовали более 300 человек", — добавили в ведомстве.

Напомним, с 1 января этого года граждане Беларуси были освобождены от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в погранзоне. При посещении режимной территории необходимо будет всего лишь иметь при себе документ, удостоверяющий личность, — паспорт или вид на жительство.

 
Теги: Минск
 
 
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Лицам, нарушившим правила пребывания в приграничной зоне, грозит крупный штраф.

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