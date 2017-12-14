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Гидромет обещает на выходные не очень зимнюю погоду

14.12.2017 20:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси на предстоящих выходных – ночами ожидается небольшой мороз, днем температура воздуха будет подниматься выше ноля, пройдет мокрый снег, сообщили Sputnik в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в пятницу через территорию страны будут двигаться атмосферные фронты, которые принесут кратковременные осадки в виде мокрого снега и туманы, ночью и утром температура воздуха составит от –3 до +2°С, днем местами – до +5°С.

"В субботу 16 декабря ночью погоду будут формировать фронтальные разделы, днем республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что ночью почти на всей территории Беларуси пройдет снег, днем – в отдельных районах, местами на дорогах будет гололедица, в ночные часы термометры покажут от –3 до +3°С, днем – от –2 до +4°С.

В воскресенье 17 декабря республика останется в поле пониженного давления, в некоторых районах страны ожидается кратковременный снег, местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0..–6°С, днем – от –3 до +2°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации синоптиков, в пятницу через территорию страны будут двигаться атмосферные фронты, которые принесут кратковременные осадки.

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