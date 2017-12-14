Стали известны цены на все модели Geely. Флагманский Atlas дороже, чем ожидалось

AUTO.TUT.BY удалось узнать официальные цены на модельный ряд Geely белорусского производства. И хотя на заводе предполагали, что цены на белорусский кроссовер Geely Atlas будут ниже озвученных ранее вице-премьером Владимиром Семашко , все оказалось наоборот.





Напомним, ранее Владимир Семашко заявил, что белорусский автомобиль будет стоить 17−25 тысяч долларов.

Как выяснилось, базовая версия «паркетника» Geely Atlas стартует с отметки 17 600 долларов. При этом комплектация Standart по-прежнему выглядит скудно: механические зеркала, радио, кондиционер, две подушки безопасности. Под капотом — двухлитровый бензиновый мотор в сочетании с механической коробкой передач. Привод — передний.

В версии Comfort за 19 850 долларов появляются литые диски, датчики парковки сзади, кожаное рулевое колесо с кнопками мультимедиа, системы помощи при спуске и подъеме, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Версия с АКП оснащается только 2,4-литровым мотором и будет стоить минимум 20 850 долларов. В списке оснащения будет еще и круиз-контроль. Полноприводный вариант с «автоматом» в комплектации Comfort обойдется в 22 900 долларов.

Топовая версия Flagship стоит 26 300 долларов, что существенно выше обещанного потолка в 25 тысяч долларов. Впрочем, в установленный президентом лимит для чиновников в 25 тысяч евро топовый Atlas вписывается, так что можно предполагать, что за бюджетные деньги будут заказывать как раз его.

— Ажиотаж вокруг Geely Atlas огромный, юрлица уже готовы забрать машины в любых комплектациях. К сожалению, пока к нам не приехал более доступный кроссовер Emgrand X7 (NL-4). Его обещают поставить в феврале. Именно он должен стать локомотивом продаж. В планах нашего автоцентра — продать за 2018 год 1250 машин, — рассказал директор автоцентра «Лакшери Моторс+» Павел Садовников.





В модельном ряду по-прежнему остается большой седан Emgrand GT, но он, скорее всего, будет поставляться только под заказ.

И хотя со стороны белорусов интерес к автомобилям большой, пока остается ждать снижения и, конечно, обещанной Лукашенко программы поддержки в виде «вкусных» кредитов на покупку.