|
Стали известны цены на все модели Geely. Флагманский Atlas дороже, чем ожидалось
AUTO.TUT.BY удалось узнать официальные цены на модельный ряд Geely белорусского производства. И хотя на заводе предполагали, что цены на белорусский кроссовер Geely Atlas будут ниже
Напомним, ранее Владимир Семашко заявил, что белорусский автомобиль будет стоить 17−25 тысяч долларов.
Как выяснилось, базовая версия «паркетника» Geely Atlas стартует с отметки 17 600 долларов. При этом комплектация Standart по-прежнему выглядит скудно: механические зеркала, радио, кондиционер, две подушки безопасности. Под капотом — двухлитровый бензиновый мотор в сочетании с механической коробкой передач. Привод — передний.
В версии Comfort за 19 850 долларов появляются литые диски, датчики парковки сзади, кожаное рулевое колесо с кнопками мультимедиа, системы помощи при спуске и подъеме, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.
Версия с АКП оснащается только 2,4-литровым мотором и будет стоить минимум 20 850 долларов. В списке оснащения будет еще и круиз-контроль. Полноприводный вариант с «автоматом» в комплектации Comfort обойдется в 22 900 долларов.
Топовая версия Flagship стоит 26 300 долларов, что существенно выше обещанного потолка в 25 тысяч долларов. Впрочем, в установленный президентом лимит для чиновников в 25 тысяч евро топовый Atlas вписывается, так что можно предполагать, что за бюджетные деньги будут заказывать как раз его.
— Ажиотаж вокруг Geely Atlas огромный, юрлица уже готовы забрать машины в любых комплектациях. К сожалению, пока к нам не приехал более доступный кроссовер Emgrand X7 (NL-4). Его обещают поставить в феврале. Именно он должен стать локомотивом продаж. В планах нашего автоцентра — продать за 2018 год 1250 машин, — рассказал директор автоцентра «Лакшери Моторс+» Павел Садовников.
В модельном ряду по-прежнему остается большой седан Emgrand GT, но он, скорее всего, будет поставляться только под заказ.
И хотя со стороны белорусов интерес к автомобилям большой, пока остается ждать снижения и, конечно, обещанной Лукашенко программы поддержки в виде «вкусных» кредитов на покупку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны цены на модельный ряд марки Geely белорусской сборки. Самой доступной моделью станет седан Emgrand EC7, который будет стоить 12 300 долларов. Кроссовер Atlas в...
|
Архив (Разное)
Комментарии