Белорусским госорганам рекомендуют ограничить российскую пропаганду





Рекомендации по улучшению информационной безопасности Беларуси презентовал вчера в Минске EAST Center.

Его эксперты Андрей Елисеев, Александр Папко и Вероника Лапутько напомнили данные опроса SATIO, проведенные в 2015 году. По информации социологов, от 57% до 65% белорусов хотят получать информацию исключительно на русском языке. При этом российские медиаресурсы всегда входят в топы самых популярных у белорусов.

Российское влияние

Так среди телеканалов после «Беларусь-1» и «Беларусь-2» следуют «гибридные» ОНТ, «РТР-Беларусь» и «НТВ-Беларусь», а за ними – российские провластные телеканалы – ОРТ, РТР и НТВ. Хотя, как предупреждают исследователи, грани между, к примеру, НТВ и «НТВ-Беларусь» у опрашиваемых могли быть стерты.

Лидерами среди новостных интернет-ресурсов в Беларуси являются белорусские news.tut.by, onliner.by, а за ними следуют российские news.mail.ru и news.yandex.by.

Среди социальных сетей у белорусских пользователей лидируют российские VKontakte (32,3%) и Odnoklassniki (30,2%). На третьем месте находится Facebook с долей аудитории в 14,9%.

На взгляд экспертов EAST Center, проблемы с информационной безопасностью Беларуси достаточно существенные. В разработанном ими Индексе устойчивости к дезинформации, позиции Беларуси выглядят гораздо хуже, нежели у Литвы, Латвии и Эстонии.

Рекомендации властям

Для развития устойчивости Беларуси к иностранной дезинформации в условиях явного доминирования российских СМИ, EAST Center предлагает белорусским госорганам способствовать увеличению разнообразия и расширения доступных для населения страны медиаконтента. Например, добавляя иностранные телеканалы в перечень общедоступных, можно включать в вещательную сетку местный контент.

Эксперты предлагают на законодательном уровне обязать кабельные провайдеры включать в их пакеты минимальный надор телеканалов (например, не менее 30%), в производстве которых не участвует Россия.

Мининформу предлагается мониторить деятельность телеканалов и исключать из списка разрешенных в Беларуси те, которые отмечены в распространении недостоверной информации, а также добавлять в данный список те каналы, которые вещают в соседних Украине, Польше, Литве и Латвии. Также рекомендуется создать в стране благоприятные условия для производства и трансляции местного медиапродукта, для замещения зарубежного.

EAST Center считает целесообразным ввести ограничения на трансляцию зарубежных новостных программ в сетке так называемых «гибридных» каналов. «На данный момент «гибридные» телеканалы (ОНТ, «РТР-Беларусь» и «НТВ-Беларусь» транслируют российские новости в прайм-тайм, а белорусский новостной блок фактически идет наравне с российским региональным», - говорится в списке рекомендаций.

Эксперты обращают внимание, что актуальный перечень иностранных телеканалов, которым разрешено вещание на территории Беларуси, не включает телеканал REN-TV. В то же время значительная часть эфирного времени телеканала СТВ состоит из ретранслируемого контента REN-TV, включая такие передачи как «Военная тайна» с Игорем Прокопенко, «Тайны Чапман», «Русские не сдаются! Оружие специального назначения», «Водить по-русски» и другие. В этой ситуации, на взгляд экспертов, целесообразность реестра иностранных телеканалов, которым разрешено вещание в Беларуси, находится под вопросом.

Также представители EAST Center предлагают увеличивать производство качественного белорусскоязычного контента и поддерживать регулярный подлинный (а не формальный) диалог с журналистским сообществом по вопросам информационной безопасности и ее правового регулирования. Еще рекомедуется либерализировать медиарынок и повышать медиаграмотность населения.

Один из участников презентации – Андрей Елисеев – высказал убеждение, что рано или поздно эти рекомендации белорусскими властями будут реализованы.