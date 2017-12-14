Самый дорогой аукционный лот в регионе: что появится в зданиях бывшего ПТУ в центре Витебска

Офисно-деловой центр планирует создать отечественный инвестор на базе неиспользуемого комплекса строений бывшего ПТУ в Витебске, который он приобрел за 442,1 тысячи рублей на аукционе, организованном фондом «Витебскоблимущество».

Предмет аукциона стал самым дорогим лотом (первоначальная цена продажи — почти 1,4 млн рублей) за время проведения торгов в фонде «Витебскоблимущество».

Привлечь покупателя удалось только с седьмой попытки, когда начальную цену снизили на 80% — до 421 тысячу рублей. Так как интерес к зданиям проявил один участник, то торги признаны несостоявшимися, а единственный претендент согласился приобрести строения по этой цене, увеличенной на 5%.

Особую значимость факту вовлечения недвижимости в оборот придает то, что объект расположен в непосредственной близости к площади Победы в центре города.

В состав лота включены здания и сооружения площадью почти 6 тысяч кв. м, в том числе 4-этажный учебный корпус с пристройкой, 2-этажное здание мастерских и клуба, гараж, инженерная инфраструктура.

Комплекс строений бывшего ПТУ № 57 построен в начале 1960-х, с 2009 года не используется. Земельный участок площадью около 0,4 га для обслуживания недвижимости продали в аренду на 25 лет.

Всего с начала года на аукционах фонда «Витебскоблимущество» продали почти 80 объектов недвижимости на сумму более 1,7 млн рублей, из них примерно половину сооружений реализовали за базовую величину (23 рубля).