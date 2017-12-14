|
Самый дорогой аукционный лот в регионе: что появится в зданиях бывшего ПТУ в центре Витебска
Офисно-деловой центр планирует создать отечественный инвестор на базе неиспользуемого комплекса строений бывшего ПТУ в Витебске, который он приобрел за 442,1 тысячи рублей на аукционе, организованном фондом «Витебскоблимущество».
Предмет аукциона стал самым дорогим лотом (первоначальная цена продажи — почти 1,4 млн рублей) за время проведения торгов в фонде «Витебскоблимущество».
Привлечь покупателя удалось только с седьмой попытки, когда начальную цену снизили на 80% — до 421 тысячу рублей. Так как интерес к зданиям проявил один участник, то торги признаны несостоявшимися, а единственный претендент согласился приобрести строения по этой цене, увеличенной на 5%.
Особую значимость факту вовлечения недвижимости в оборот придает то, что объект расположен в непосредственной близости к площади Победы в центре города.
В состав лота включены здания и сооружения площадью почти 6 тысяч кв. м, в том числе 4-этажный учебный корпус с пристройкой, 2-этажное здание мастерских и клуба, гараж, инженерная инфраструктура.
Комплекс строений бывшего ПТУ № 57 построен в начале 1960-х, с 2009 года не используется. Земельный участок площадью около 0,4 га для обслуживания недвижимости продали в аренду на 25 лет.
Всего с начала года на аукционах фонда «Витебскоблимущество» продали почти 80 объектов недвижимости на сумму более 1,7 млн рублей, из них примерно половину сооружений реализовали за базовую величину (23 рубля).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предмет аукциона стал самым дорогим лотом (первоначальная цена продажи - почти 1,4 млн рублей) за все время проведения торгов в фонде "Витебскоблимущество".
|
Архив (Разное)
Комментарии