Куда пойти в выходные в Минске: 11 событий для тех, кто не хочет сидеть дома

В ближайшие выходные в столице продолжат работу рождественские ярмарки с блинами, драниками и шашлыком в тандыре на закуску. А это значит, что праздничное настроение вам обеспечено. AFISHA.TUT.BY собрала с десяток бюджетных событий выходных и добавила несколько мероприятий для тех, кто готов потратиться на развлечения.





Когда: 15, 16 и 17 декабря Где: кинотеатр Мир , Историческая мастерская в Минске , Ok16 Сколько: вход на все показы свободный

Watch Docs Belarus — это международный фестиваль документального кино о правах человека, который появился на свет в 2001 году в Варшаве, а в 2015-ом пришел в Беларусь. Фестиваль не только собирает высококлассную мировую документалистику, но и создает коммуникационное пространство для социальной эмпатии и thinking out of the box. В программу всегда входят обсуждения и знакомства с создателями фильмов, а также с теми, кто знает показанные ситуации изнутри. Если вы из тех, кто стремится удержать руку на пульсе актуальных событий настоящего и сформировать объективное отношение к ним, то отмечайте в календаре сразу три увлекательных вечера.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 16 и 17 декабря, с 11.00. Где: Дворец искусств , ул. Козлова, 3. Сколько: 2 рубля.

Central Fashion Market — это первый мультибрендовый маркет белорусской дизайнерской одежды и аксессуаров, который проходит раз в два-три месяца в Минске. Атмосфера непринужденного общения с молодыми белорусскими дизайнерами, модные показы, мастер-классы, косметические секции — каждый раз посетителей ожидают сюрпризы.

Новогодний Central Fashion Market пройдет 16−17 декабря на двух этажах Дворца искусств.





Когда: 16 декабря, 19.00 Где: Большой театр оперы и балета, пл. Парижской коммуны, 1 Сколько: от 4,5 рублей Купить билет

Приобщиться к прекрасному рекомендуем в «Большом театре оперы и балета». 231 участник — на сегодня такова статистика Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, который в Большом театре пройдет уже в 4-й раз с 14 по 20 декабря. Беларусь, Россия, Грузия, Узбекистан, США, ЮАР, Армения, Азербайджан, Израиль, Казахстан, Китай, Монголия, Франция, Германия, Латвия, Молдова, Италия, Эстония, Украина — молодые артисты из этих стран приедут в Минск.





Когда: 16 декабря, 19.00 Где: Минск-Арена, пр-т Победителей, 111 Сколько: 15−39 рублей (сектора), 59 рублей — танцпол Купить билет

Наконец-то Макс Корж объявил о сольнике в Минске. Презентация новой концертной программы «Малый повзрослел ч.2» взорвет Арену 16 декабря. Много звука, любимые хиты и, конечно, новый альбом — все это обещает нам артист. Услышать новые песни в живом исполнении, а также подпеть старым хитам и от души послэмить с друзьями можно будет уже в эту субботу.



Фото: adt.by

Когда: 17 декабря, 12.00 Где: Заря в Боровой , д. Боровая Сколько: 5 рублей (билеты продаются у входа на стадион «Заря»)

Завершающими автоспортивный сезон 2017 года станут «Рождественские гонки», которые состоятся 17 декабря на стадионе «Заря» в Боровой. Это будут полюбившиеся зрителям трековые гонки по овалу стадиона. Как всегда, борьба в них насыщена контактной борьбой, что и притягивает любителей автоспорта в Боровую. Вполне возможно, что «Рождественские гонки» станут традиционным завершением сезона и проверкой техники и мастерства перед стартом чемпионата и гонок «Горячий лед».

Когда: 17 декабря, 16.00 Где: Пионер Сколько: 4,5 рублей

Если вы не успели посмотреть фильмы белорусских режиссеров-участников кинофестиваля «Лістапад» этого года — есть возможность увидеть их еще раз в «День белорусского кино». Кинотеатр «Пионер» покажет 7 короткометражных фильмов — в программу вошли ленты Влады Сеньковой, Дмитрия Дедка, Неллы Василевской, Саши Стельченко, Елизаветы Рыдван и фильм Юлии Рудицкой «І поўня стала», ставший лучшей анимационной картиной Национального конкурса «Лістапада». Фильмы представят съемочные группы.

Идем в кино на «Звездных войн: Последние джедаи»





Когда: каждый день по 17 января Где: в кинотетрах Минска, расписание на AFISHA.TUT.BY Сколько: от 4-х рублей

Рассказывая о восьмом эпизоде, многие критики оглядываются на пятый. «Империя наносит ответный удар» продолжила «Новую надежду», выведя только-только зарождающуюся франшизу на новый уровень. Так что Джонсону предстояла очень непростая задача — снять фильм, который бы не только продолжил развивать сюжетные линии, намеченные в картине Джей Джей Абрамса, но и поднял бы планку саги на новый уровень. Посмотрим, удалось ли ему это.

Семейный отдых



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: с 15 декабря по 10 января, пн-вс 12:00−21:00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: бесплатно

Если вы хотите провести время в городе с компанией друзей или с детьми, можно отправиться на рождественскую ярмарку с новогодней елкой, парком аттракционов и развлекательной программой. Здесь разместится более 20 деревянных торговых шале, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции — новогодние украшения и искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества. Заодно и подарки присмотрите, до Нового года ведь всего ничего. А еще попробуете драники и блины с разными начинками, шашлыки в тандыре и горячий глинтвейн.



Фото использовано в качестве иллюстрации. DecorStars.ru

Когда: 17 декабря, 12.00 Где: Family club , Первомайская, 3А Сколько: вход свободный, но необходимо забронировать место (+375 (29) 620−20−35)

Воскресенье — хороший день, чтобы расслабиться и попробовать горячие напитки из зимнего меню. А чтобы дети не скучали, можно участвовать в полезном мастер-классе -ведь близится время волшебства и подарков. А детям тоже хочется порадовать и родителей и бабушек и дедушек. Чтобы никто не остался без подарка, здесь научат делать новогодние елочки из ниток, а также декорировать их бусинками, кофейными зернами и блестками. Возраст 5+.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Анжелика Василевская, TUT.BY

Когда: 17 декабря, 19.00 Где: Молодежный театр эстрады, ул. Московская, 18а Сколько: от 13 рублей Купить билет

Еще с языческих времен главным зимним праздником у древних славян считались «Калядки». Существовало множество легенд, по одной из которых Змей Коротун пожирал Солнце, а богиня Коляда помогала людям и производила на свет новое, молодое светило — Божича. Люди старались помочь богине — громко пели, переодевались в страшные костюмы из шкур и рогов зверей. В это воскресенье вместе с вами будут петь и колядовать звезды белорусской эстрады — Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ольга Вронская, Александр Сухарев, Ольга Колесникова, Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Шир, ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр», Анна Благова, Инга Киселева, Евгений Ермолкович и другие. «Ночь перед Рождеством» пройдет в двух отделениях.





Когда: каждый день по 17 декабря Где: кинотеатр Пионер Сколько: от 3,5 рублей

О чем кино: Улицы Стамбула принадлежат тем, кто гуляет по ним сам по себе, а именно — тысячам котов и кошек. «Кеди» — история города, увиденная глазами семи очаровательных и очень независимых кошек, а также людей, которые заботятся о них.

Почему смотрим: документальное кино про котиков — возможно лучшее, что можно придумать хмурым декабрьским вечером. За такой досуг вам скажет спасибо и дама сердца, и родители, и друг, который волнуется о судьбе бездомных животных, и одинокая тетя-кошатница. Берите на вооружение.

***

Кстати, 17 декабря услышать неординарный узнаваемый голос Нино Катамадзе поклонники смогут на площадке Прайм Холл в Минске. Билеты еще в продаже.

Заходите на AFISHA.TUT.BY , выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.