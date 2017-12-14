Завидный жених, завидная невеста… Осознанный выбор или вынужденный простой? Что скрывается за этим статусом? Почему так много людей остаются одни, не хотят создавать семьи или тянут с этим? А может, они вот-вот собираются пройтись под марш Мендельсона? Каких партнеров они ждут?

Эти и другие вопросы Берта задает самым завидным свободным людям нашего города в одноименном авторском проекте «Завидные свободные». Да и не просто задает, а примеряет на них образы невест и женихов в «Свадебной галерее». Может, какая-нибудь пара и совпадет?





В руках этого мужчины не только тают женщины, но и гнутся сковородки, подковы, гаечные ключи, а самые большие гвозди сами собой вяжутся в сердечки. Кирилл Шимко — белорусский стронгмен и пауэрлифтер, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, один из самых сильных людей Беларуси. Поезд, два самолета, два танка, БелАЗ, башенный кран — это далеко не полный перечень того, что Кирилл смог сдвинуть с места при помощи только своей природной силы. Что уж тут говорить о женских сердцах? В прошлом году белорусский силач официально объявил о разводе, снова обретя статус завидного жениха. О мужской силе и женской сексуальности — в новом интервью проекта «Завидные свободные».

— С чего началось твое увлечение силовым спортом? Ты всегда был такой комплекции или, может, раньше был худым и хилым, и доставалось от одноклассников?

— Я никогда не был хилым, но мне всегда хотелось быть сильным, очень сильным. Каждому мальчику хочется быть сильным, чтобы как-то проявить себя. Нормальное желание для мужчины. Мне и сейчас тоже хочется быть сильным…

— А побыть холеным метросексуалом и пойти, к примеру, маникюр сделать, не хочется?

— Ну я иногда, бывает, делаю маникюр — что поделать, мода такая. Мор вокруг так сильно влияет на людей, что, делая какой-то выбор, как нам кажется, наш собственный, а на самом деле — навязанный обществом, СМИ и соцсетями. К примеру, я сегодня в рваных джинсах. Но не потому что мне они очень нравятся, а потому что это модно, и в магазине были только такие моего размера.

Вот мне иногда непонятно какое-то произведение искусства, и я не стесняюсь задать вопрос и спросить, к примеру, о чем эта картина? Есть такое искусство, где непонятно, что изображено, а все ходят, восхищаются, и продается это «искусство» за дорого.





— Черный квадрат Малевича, к примеру? В чем, по-твоему, суть?

— Я к этому и подвожу. Все говорят — шедевр. Ну какой же это шедевр? Я, к примеру, этого не понимаю…

— Есть такое выражение, что критикой любого творчества может быть только другое творчество. Хочешь раскритиковать писателя? Пойди лучше сам попробуй написать книгу!..

— Я не с точки зрения критики, я с точки зрения навязывания. Мне кажется, что неправильно навязывание непонятного людям искусства, как чего-то очень высокого и интеллектуального. Как и моды на рваные джинсы, например…

— А какой у тебя размер одежды? Легко ли подобрать? Или только рваные джинсы и остается покупать?

— Я стараюсь шить одежду индивидуально, но вообще у меня 56−58 размер. Но всё равно это какие-то усредненные параметры, и все шьется под какой-то стандарт, а у меня нестандартная фигура. К примеру, рубашки: то рукава короткие, то длина не подходит.

— Кирилл, а как пришла идея двигать вот эти все большие вещи? Как так получилось? Утром проснулся и подумал: «А передвину-ка я сегодня танк»? Или что у тебя было первое?

— Первый был самолет, между прочим. "Боинг 737". Потом — поезд, потом — снова самолет. Ил-76. В общем, пошло-поехало. Я видел, что такие вещи проворачивают очень сильные мужчины на больших соревнованиях для настоящих мужчин…





— Это когда огромные колеса переворачивают? Это из Америки пришло?

— Да-да, но идея, скорее, пришла из Финляндии, а американцы уже подхватили. С начала 70-х годов это зрелищное шоу стало очень популярным. Мне это показалось интересным, и я начал этим заниматься, чтобы развивать эту индустрию в своей стране. Чтобы как-то пробовать развивать силовое троеборье в Беларуси, мы решили попробовать. Попробовал первый раз, второй, потом журналисты подхватили, начали сеять интерес к этим вещам. Так все и началось. Потом были рекорды… Теперь у меня есть имя, достижения, и я могу оказывать влияние, помогать, делать какие-то полезные вещи…

— А у вас есть какая-то секция или организация имени Кирилла Шимко?

— Пока секции нет, но есть фестиваль «Шимко собирает друзей»… В прошлом году фестиваль собрал более 3000 человек. Был и фудкорт, и выставка ретромашин, и официальный трибьют ACDC… И все это без алкоголя. Идея мероприятия в том, чтобы собрать друзей, близких, людей, которые мной интересуются, и объединить их идеей спорта и здорового образа жизни. А еще чтобы дать шанс пообщаться в реальной жизни, а не в интернете. А то в последнее время люди собираются вместе по трем поводам: свадьба, день рождения и проводить в последний путь… Нужно менять ситуацию!

В этом году планируем сделать фестиваль еще масштабней. Будут и самолёты, и вертолеты, и на воздушном шаре можно будет подняться, и палаточный лагерь, и спортивные активации, в том числе и ринг…

— Удалось ли монетизировать проект?

— Нет, мы делали этот праздник для себя. Конечно, мы нашли партнеров, которые смогли помочь это организовать, но мы не ставили цель заработать на этом. Мы не делаем обычный праздник с пивом и шоу, у нас совершенно иной формат: без алкоголя, но зато с вкусной едой: плов, шашлыки…

— А что ты сам больше всего любишь из еды?

— Мясо, конечно! Как и любой нормальный мужчина, наверное…





— Есть ли у тебя какая-то особая диета? Определённое количество калорий в сутки?

— Нет, я же не бодибилдер! Но я осознанно подхожу к питанию и контролирую то, что я ем. В первую очередь ради здоровья… Любой человек должен подконтрольно к этому делу подходить. Полнота — это не только про эстетику, это и про патологии и болезни…

— Со всех сторон положительный мужчина! А какие же тебе нравятся девушки?

— Сексуальные.

— А сексуальная - это какая? Маленькая или уух, типа меня?

— Очень трудно ответить на это вопрос. Что такое красота? Есть ли прибор, определяющий красоту? Но именно этим занимаются конкурсы красоты, придумывая стандарты.

Мне трудно как-то обрисовать красивую для меня девушку. Для меня важна сексуальность, притягательность. Вопрос «хочется или не хочется», если простым языком.





— Ну вот говорят: «мой типаж», у тебя такое есть?

— Да нет такого! Не могу сказать, что мне нравятся только блондинки или брюнетки. И блондинки классные, и брюнетки, и рыжие (смеется). Девушки оценивают ум, какие-то другие качества. Мужчина в этом плане более примитивный: видит глазами, нюхает…

— Как неандертальцы…

— Совершенно верно, да. Совокупность всех визуальных и обонятельных качеств трудно вывести на уровень осознания: вес, рост, возраст, цвет волос… Главное, чтобы тянуло.

Особенно в наше время, когда культивируется жить порознь.

— Да ладно? Кто это такое культивирует?

— Ну, современная культура, наверное. Со статистикой мы не можем спорить: смотрю на своих знакомых — на пальцах одной руки можно пересчитать крепкие семьи, остальные порасходились. А откуда это идет? Всевозможные передачи, фильмы, социальные сети опять же… Воздействие культуры - управленческий процесс над людьми.

— На твою семью это тоже повлияло?

— Это влияет на всех. Не помню, чтобы 15-20 лет назад по телевизору показывали программы вроде «За стеклом»… Где строят семьи и ругаются, или как ее там?

— Дом-2?

— Да, мы смотрим проекцию на жизнь: поведение других людей, как они ругаются, и это все отражается на нас… Так и интернет, и СМИ, и соцсети, и общественное мнение влияют на нас и на нашу жизнь. Так что нет какой-то определённой причины, просто за 17 лет совместной жизни мы с женой стали разными, поменялось мировоззрение. Да что говорить, у людей глобально изменились ценности. И чтобы произошел какой-то качественный переход, должно что-то случиться, например война. У людей происходит переоценка ценностей, когда у них ничего не остается…

А что у нас сейчас, какие ценности? "Не такой наряд надела, мне нужна шуба, айфон"…





— Да, мы живем в обществе потребления. Или ты против этого?

— Не то что против. Это называется «перемолот ресурсов». Сегодняшний бизнес управляет нами, заставляет покупать все больше ненужных вещей. Быть против — значит коренным образом поменять устои и принципы организации жизни людей. Это такая задача, которую осуществлял, например, Жак Фреско, если знаете. Со своим проектом «Венера»… Но чтобы прийти к этому, культура, в которой мы живем, должна себя изжить. И она изживет.

— Планируешь снова жениться?

— Не знаю, не думал об этом.

— А какие у тебя есть недостатки? Мне кажется, ты идеальный.

— Да ну, идеальных не существует. Я же не робот.

— А были ли у тебя ситуации, когда ты применял свою мужскую силу и потом жалел об этом?

— Было дело. Однажды с одним мужчиной не разминулись на узкой дороге. Причем он меня не пропустил, и по правилам был неправ. Когда мы поравнялись, он открыл окно и начал ругаться матом. Наверное, решил показать себя девушке, сидевшей рядом. Я даже не выходил из машины, просто хотел его немножко осадить, ну и потрогал чуть-чуть его машину. Стойка немного ушла — я даже не ожидал, что у него такая мягкая машина. Конечно, поступок нехороший. Но что поделаешь, это было в моей жизни.

— А бывала ли у тебя в отношениях такая страсть, что аж голову сносило?

— Конечно, я даже тренироваться не мог. Все мысли были только о ней. Но это прекрасное чувство: выброс гормонов даже поднимает иммунитет (улыбается).

— А с тобой знакомятся на улицах?

— Было пару раз, но в основном на каких-то мероприятиях. Как-то после программы, где я рассказал, что развелся, мне на почту пришла гора писем с предложением познакомиться.

— Ты занимаешься бизнесом?

Я пробовал в разных сферах себя, сейчас у меня своя силовая шоу-программа. 2 года я занимался недвижимостью, мне это было интересно. Сейчас занимаюсь фестивалем.

В общем, есть много разных проектов, но какого-то одного дела нет. Ещё готовим фестиваль боевых искусств. Хотим пригласить звезду. Джеки Чана или Стетхема.

— Что по поводу политических амбиций? Когда в депутаты?

— А я уже подался. 18 февраля будут выборы в местные советы. 33 избирательный округ.

Партнер проекта салон «Свадебная галерея» . Для нее и для него. На Кирилле рубашка Eliz и бабочка Feelfree