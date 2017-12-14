17 декабря отмечается День белорусского кино. И если вы уверены, что его нет, задержитесь на минуточку. Аккурат к этой дате AFISHA.TUT.BY решила устроить онлайн-премьеру самого любопытного белорусского фильм прошлого года — «Любви и партнерства» Никиты Лаврецкого. Но перед фильмом, как это водится, мы попросили экспертов представить кино и рассказать, чем оно примечательно для белорусского современного кинематографа.

Справка AFISHA.TUT.BY Чем известен: узнаваемым почерком, лучшими публичными Q&A со зрителями, фильмом «Белорусский психопат» и участием в международных кинофестивалях.

Что смотреть: «Белорусский психопат», «Любовь и партнерство», сериал «Синемагия».

Николай Лавренюк, программный директор конкурса национального кино ММКФ «Лiстапад»

— В «Любви и партнерстве», как и других фильмах Никиты Лаврецкого, есть та магия кино, рационально объяснить которую мне до сих пор сложно, — от фильма, снятого за несколько дней, с непрофессиональными актерами и построенного на импровизации, невозможно оторваться. Быть может, причина во врожденной кинематографической интуиции автора или невероятной насмотренности, но ненарочитое и как бы необязательное кино Никиты полно жизни и своеобразной красоты, в то время как многие белорусские фильмы, снятые «профессиональными кинематографистами», производство которых занимает иногда не один год, рождаются мертворожденными. В «Любви и партнерстве» как будто ничего не происходит — главные герои бесцельно гуляют по непарадному атмосферному Витебску, снимают все на камеру, дурачатся, гавкают, играют в видеоигры… При этом конфликт отцов и детей и тема выбора своего пути остаются намеченными как бы пунктиром.

Антон Сидоренко, кинокритик

— Никита Лаврецкий — Моцарт нового белорусского кино. Ему не нужна киностудия с павильонами и цехами, сценарным отделом и бригадирами массовки. Никите достаточно взять в руки смартфон и потратить пять минут, чтобы изобрести свой собственный киноязык. «Любовь и партнерство» рассказывает о поколении белорусских двадцатилетних на языке белорусских двадцатилетних. Лаврецкий использует язык соцсетей, блогов, видеостримов. Его герои живут здесь и сейчас, в Беларуси, на соседней с вами улице. Они рано повзрослели, в них нет инфантилизма и прожектерства прежних поколений, а в их мыслях не осталось иллюзий.

Максим Карпицкий, кинокритик, член редколлегии редакции интернет-журнала про кино Cineticle

— Одна только сцена подъема героини на крышу в «Любви и партнерстве» Никиты Лаврецкого стоит половины фильмов, снятых за год. Лаврецкий ушел от пространства неопределенности своего первого полнометражного фильма, но в этой сцене оно возвращается как прием, и на удивление удачно. Неуютное «нигде» дачного домика сменяется поиском себя в декорациях реального города (проход по бесконечному мосту с видом на Успенский собор — обязательная часть инициации приезжих). Для массового успеха малобюджетному кино необходима запоминающаяся актриса (Джина Роулендс, Грета Гервиг, Ханна Гросс), и здесь есть Ольга Ковалёва. Посмотрим, что будет дальше", — пишет Карпицкий для Cineticle.

Онлайн-премьера фильма Никиты Лаврецкого «Любовь и партнерство»