ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Симонов: в энергетику в странах Балтии всегда вмешивается политика

15.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В среду 13 декабря в ходе II Съезда ученых Беларуси президент Александр Лукашенко пригласил на работу на БелАЭС бывших сотрудников закрытой в Литве Игналинской атомной электростанции. Глава государства также озвучит предложение Литве о совместной эксплуатации строящейся в Беларуси атомной станции.

Симонов: в энергетику в странах Балтии всегда вмешивается политика
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко пригласил работать на БелАЭС атомщиков с Игналинской станции

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов в беседе на радио Sputnik высказал свое мнение — какова вероятность того, что литовские атомщики согласятся работать по специальности в соседней стране.

"Регион Балтики надо рассматривать как единую энергетическую зону. Я имею в виду три балтийские страны, Беларусь и Калининград. И энергобаланс надо считать в целом и смотреть, какова реальная ситуация. А строительство БелАЭС эту картину изменит", — отмечает Симонов.

После ввода БелАЭС отапливать новостройки будут электричеством >>

Предложение Литве и странам Балтии в целом покупать энергию — вполне резонный ход белорусской стороны, но окончательное решение будет зависеть не только от экономической выгоды, убежден эксперт.

"Если мы исходим из экономики, Литва, конечно, заинтересована в том, чтобы эту энергию брать, но поскольку в энергетику в странах Балтии всегда вмешивается политика, мы прекрасно понимаем, что сложности возникают. Литва в энергетике принимает решения исходя из политической конъюнктуры, а не экономических расчетов", — говорит Симонов.

Брутер: причитаниями по БелАЭС Литва пытается привлечь внимание Запада >>

Комментарий гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константина Симонова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов прокомментировал Sputnik, каким может быть ответ литовских атомщиков на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Черный "Золотой глобус": вручение кинопремии пройдет в темных тонах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика