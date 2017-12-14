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Симонов: в энергетику в странах Балтии всегда вмешивается политика
15.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов в беседе на радио Sputnik высказал свое мнение — какова вероятность того, что литовские атомщики согласятся работать по специальности в соседней стране.
"Регион Балтики надо рассматривать как единую энергетическую зону. Я имею в виду три балтийские страны, Беларусь и Калининград. И энергобаланс надо считать в целом и смотреть, какова реальная ситуация. А строительство БелАЭС эту картину изменит", — отмечает Симонов.
Предложение Литве и странам Балтии в целом покупать энергию — вполне резонный ход белорусской стороны, но окончательное решение будет зависеть не только от экономической выгоды, убежден эксперт.
"Если мы исходим из экономики, Литва, конечно, заинтересована в том, чтобы эту энергию брать, но поскольку в энергетику в странах Балтии всегда вмешивается политика, мы прекрасно понимаем, что сложности возникают. Литва в энергетике принимает решения исходя из политической конъюнктуры, а не экономических расчетов", — говорит Симонов.
Комментарий гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константина Симонова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов прокомментировал Sputnik, каким может быть ответ литовских атомщиков на...
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