Симонов: в энергетику в странах Балтии всегда вмешивается политика

В среду 13 декабря в ходе II Съезда ученых Беларуси президент Александр Лукашенко пригласил на работу на БелАЭС бывших сотрудников закрытой в Литве Игналинской атомной электростанции. Глава государства также озвучит предложение Литве о совместной эксплуатации строящейся в Беларуси атомной станции.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко пригласил работать на БелАЭС атомщиков с Игналинской станции

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов в беседе на радио Sputnik высказал свое мнение — какова вероятность того, что литовские атомщики согласятся работать по специальности в соседней стране.

"Регион Балтики надо рассматривать как единую энергетическую зону. Я имею в виду три балтийские страны, Беларусь и Калининград. И энергобаланс надо считать в целом и смотреть, какова реальная ситуация. А строительство БелАЭС эту картину изменит", — отмечает Симонов.

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Предложение Литве и странам Балтии в целом покупать энергию — вполне резонный ход белорусской стороны, но окончательное решение будет зависеть не только от экономической выгоды, убежден эксперт.

"Если мы исходим из экономики, Литва, конечно, заинтересована в том, чтобы эту энергию брать, но поскольку в энергетику в странах Балтии всегда вмешивается политика, мы прекрасно понимаем, что сложности возникают. Литва в энергетике принимает решения исходя из политической конъюнктуры, а не экономических расчетов", — говорит Симонов.

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Комментарий гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константина Симонова слушайте на радио Sputnik Беларусь.