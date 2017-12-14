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Черный "Золотой глобус": вручение кинопремии пройдет в темных тонах
15.12.2017 08:48 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Актрисы из числа претенденток, выдвинутых на кинопремию "Золотой глобус" договорились одеться в черное на церемонию вручения награды в знак солидарности с движением против сексуального насилия,
© AFP/ VALERIE MACON
Таким образом они рассчитывают высказать свою поддержку женщинам, которые пострадали о сексуального насилия и домогательств.
Как сообщают некоторые СМИ, в черное могут также одеться не только потенциальные обладательницы премии, но также и те женщины, кто будет выходить на сцену для объявления номинантов и вручения наград.
Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет в Беверли-Хиллз 7 января 2018 года.
Движение #MeToo
После того, голливудского продюсера и режиссера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах, началась волна обличительных сенсационных заявлений на эту тему.
Ряд актеров, политиков и даже спортсменов вынуждены были оправдываться в своих действиях, случившихся, как правило, много лет назад.
© AFP/ DANIEL LEAL-OLIVAS
В некоторых случаях были предприняты меры в адрес обвиняемых, не дожидаясь судебных разбирательств. В частности, за обвинения в домогательствах, которые случились 30 лет назад,
Обвинения были предъявлены в адрес таких известных людей, как
Обвинителями выступали не только женщины — в частности, певицу Мэрайю Кэри в домогательствах
Движение #MeToo стало настолько известным, что
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Актрисы, которые будут участвовать в церемонии вручения престижной кинопремии "Золотой глобус", пообещали прийти в черных одеяниях.
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