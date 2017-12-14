МИНСК, 15 дек — Sputnik. Актрисы из числа претенденток, выдвинутых на кинопремию "Золотой глобус" договорились одеться в черное на церемонию вручения награды в знак солидарности с движением против сексуального насилия, проходящего под хэштегом #MeToo , сообщает издание The Hollywood Reporter.

Таким образом они рассчитывают высказать свою поддержку женщинам, которые пострадали о сексуального насилия и домогательств.

Как сообщают некоторые СМИ, в черное могут также одеться не только потенциальные обладательницы премии, но также и те женщины, кто будет выходить на сцену для объявления номинантов и вручения наград.

Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет в Беверли-Хиллз 7 января 2018 года.

Движение #MeToo

После того, голливудского продюсера и режиссера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах, началась волна обличительных сенсационных заявлений на эту тему.

Ряд актеров, политиков и даже спортсменов вынуждены были оправдываться в своих действиях, случившихся, как правило, много лет назад.

В некоторых случаях были предприняты меры в адрес обвиняемых, не дожидаясь судебных разбирательств. В частности, за обвинения в домогательствах, которые случились 30 лет назад, уволен главный дирижер американской Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн, а обвинения в неподобающем поведении послужили причиной отставки министра обороны Великобритании Майкла Фэллона.

Обвинения были предъявлены в адрес таких известных людей, как экс-президент Америки Джордж Буш-старший , актеры Стивен Сигал , Сильвестр Сталлоне , Кевин Спейси .

Обвинителями выступали не только женщины — в частности, певицу Мэрайю Кэри в домогательствах обвинил ее собственный телохранитель .

Движение #MeToo стало настолько известным, что журнал Time назвал женщин , участвовавших в нем, "Человеком года".