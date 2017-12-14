Как кот с некошачьей кличкой помогает тренировать собак-поводырей

Несмотря на то, что кот, судя по видеоролику, больше играет с поводками и шнурками или даже хвостом собак-поводырей, его задача на самом деле очень важная – он помогает обучаемым питомцам привыкать не отвлекаться на других животных во время работы.

В то время как инструктор обучает собак, кот всегда находится рядом и наблюдает за процессом, а иногда и вмешивается в него самым обычным для кошачьих образом.

Курсы для служебных собак обычно длятся в течение двух лет, стоимость обучения одного поводыря составляет 27 тысяч долларов, однако клиентам передают животных совершенно бесплатно.