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Как кот с некошачьей кличкой помогает тренировать собак-поводырей
15.12.2017 08:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Несмотря на то, что кот, судя по видеоролику, больше играет с поводками и шнурками или даже хвостом собак-поводырей, его задача на самом деле очень важная – он помогает обучаемым питомцам привыкать не отвлекаться на других животных во время работы.
В то время как инструктор обучает собак, кот всегда находится рядом и наблюдает за процессом, а иногда и вмешивается в него самым обычным для кошачьих образом.
Курсы для служебных собак обычно длятся в течение двух лет, стоимость обучения одного поводыря составляет 27 тысяч долларов, однако клиентам передают животных совершенно бесплатно.
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