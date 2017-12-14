На работе большинство людей проводит минимум 9 часов в день. Мы вместе с «Беллакт» решили подумать не о бизнесе и деньгах, а о том, что нам нужно полезно и вкусно питаться все это время. Энергия нужна для свершения дел, а аппетитная еда повышает настроение. Конечно, важной составляющей приема пищи является место, где это происходит. Во втором выпуске проекта « Офисная кухня » узнаем, сколько кофе-поинтов в минском филиале «Яндекса», чем можно на них «заправиться» и как сотрудники ходили на обед в столовую ГАИ.

Минский офис «Яндекса» находится на оживленном проспекте Дзержинского в офисном здании. Только вот занимает почти его целый подъезд — 5 этажей, с 3-го по 7-й. Впрочем, с московским головным офисом масштаб не сравнить. Всего же в столице соседней страны в компании работают 5 тысяч сотрудников.

В Беларуси же сосредоточена разработка части сервисов «Яндекса» для всех стран — и даже знаменитого беспилотного автомобиля, который сейчас тестируется в России. Есть здесь и команда, которая отвечает за локализацию и качество сервисов для нашей страны. С такой нагрузкой можно справиться, только набравшись сил, поэтому мы решили подкрепить умы разработчиков кашей в ярких баночках. А заодно — поговорить об офисной жизни.





На каждом из этажей есть свой кофе-поинт — так здесь называют место, где расположены столики для отдыха, кофе-машина, другая кухонная техника и что-то для перекуса: сыр (судя по его небольшому количеству — самая топовая позиция), виноград, груши, печенье, глазированные сырки, нарезанные овощи.



Так выглядят маленькие кофе-поинты на каждом этаже

На 4-м — «главная» кухня. Почему именно эта? Во-первых, она чуть больше остальных, а во-вторых, сюда для сотрудников доставляют готовые обеды.

В 11 утра на кухне ажиотажа нет. До обеда здесь не так многолюдно, хотя в офисе работают 160 человек.

Игорь Поюта, менеджер проектов:





— Поскольку у меня кабинет по соседству с кухней, бываю тут часто. Люблю приходить сюда по утрам, где-то в полдесятого, и за компьютером проверять свежую почту. Кофе, ништячки эти (Игорь показывает на вкусности на подоконнике. — Прим. TUT.BY)…





— … и читаю все, что «насыпалось» за ночь на e-mail. Как раз утром сюда заходят коллеги и можно сразу не только прочитать новости из почты, но и узнать те, которые туда еще не пришли.

Наталья Журавлева, PR-менеджер:





— Я работаю в Москве и занимаюсь нашими представительствами, в том числе в Беларуси и Казахстане. Сотрудникам офисов «Яндекса» во всех странах дополнительно к зарплате дают деньги на питание. Только в Москве, в отличие от Беларуси, это не обычная денежная прибавка. У нас есть пропускной беджик — и на него же начисляется сумма, которую можно тратить на еду. Есть столовая внутри главного офиса, в которую могут ходить только наши сотрудники. Есть еще несколько общих столовых бизнес-центров, там тоже можно расплачиваться беджем. Кроме того, вокруг наших офисов много разных кафешек, и мы договариваемся с ними, чтобы платить по нашей системе и там.

Иногда «яндексоиды» устраивают во внутренней сети холивары, на которых обсуждают, какой жирности молоко использовали при приготовлении того или иного блюда, какой положили майонез, почему его так много или почему его так мало… К сотрудникам прислушиваются — мы несколько раз меняли подрядчиков, поставляющих нам еду. Компании важно, чтобы ребятам было комфортно, ведь в хороших условиях и сервисы у нас получаются хорошие.

Егор Цыганок, региональный менеджер «Яндекса» в Беларуси:





— Моя работа состоит в том, чтобы Яндекс в Беларуси функционировал хорошо. Чтобы каждую задачу пользователя и поиск «Яндекса», и другие сервисы (Карты, Навигатор, Пробки, Афиша и остальные) решали ровно так, как пользователю нужно. Например, недавно мы плотно занимались анализом качества нашего переводчика с белорусского языка на другие языки мира. Несколько лет назад под Новый год коллеги взяли книги Толкиена и сделали переводчик синдарина. Было интересно проверять, как система переводит с белорусского на эльфийский — и наоборот.

Я и ребята из моей команды по сути выступаем заказчиками: например, просим Яндекс. Музыку сделать что-то, что важно именно для Беларуси. У нас нет никаких формальностей: вместо того чтобы писать серьезные письма или назначать кучу встреч, мы можем просто поговорить в любом месте — вот хотя бы на кухне.

Насчет кухни, кстати, у меня есть такая традиция: всегда ем плотный завтрак дома, а кофе после него пью только на работе. Прихожу — и первым делом готовлю себе чашечку капучино.





Тем временем наступает обеденный час — и кухня преображается. В полдень сюда приезжает служба доставки обедов. Выбор большой — от котлеты «Папараць-кветка» до отварного языка. Все с разными гарнирами. Есть даже клубничный мусс на десерт.





Кухня в офисе совсем небольшая, а весь поток проголодавшихся стекается сюда со всех этажей, поэтому уже через минут 20 выстраиваются очереди.

Анастасия Макаренко, разработчик рекламы в мобильных приложениях:





— Я не так давно пришла сюда работать из другой компании, и там у нас «столовки» не было — мы ели прямо перед ноутбуками. Поэтому было очень приятно начать обедать «нормально», чтобы сесть и прямо ощутить, как собираются ребята со всех этажей, чтобы пообщаться. Так бы я, наверное, и не познакомилась с теми, с кем мы сейчас ходим перекусить.





Константин Чернухо, разработчик рекламы в мобильных приложениях:





— Когда я начинал работать в «Яндексе», то ходил в столовку ГАИ, укладывался там за 15 минут и приходил работать дальше. Потом так сложилось, что начали обедать с девчонками с другого этажа, и вариант столовки уже не устраивал. Приходилось что-то заказывать, скидываться, кто-то один все организовывал. Так мой обед стал полноценным — полчаса-час, причем в это время все общались и смеялись. В итоге начали еще и ужинать на работе! На самом деле это удобно — получается, дома вообще не надо готовить. А доставка обедов у нас, наверное, недели три только как появилась.

После обеда аппетит у всех наконец разыгрался и после мяса с гарнирами в ход пошли еще и каши в качестве десерта.





После обеда много людей на кухне уже не встретишь — только одиночные «рейды» за кофе и перекусами. Последние здесь есть как «полезные», так и «не очень»: от свежих овощей и фруктов до печенья в шоколаде и пряников.

«Однажды ребята устроили холивар о том, что яблоки нарезаны неправильно»

Кто подбирает список продуктов для перекусов и есть ли жизнь в офисе после полуночи? Об этом рассказывает HR-специалист минского офиса разработки «Яндекса» Анна Ширякова.





— Мы не следим за тем, кто сколько времени проводит на кухне. Как и во всей компании. Мы не контролируем процесс, мы контролируем результат. Если кому-то что-то удобнее доделать дома, мы никогда не против. Но все же очень любим, когда ребята приходят в офис, потому что разработка — это все же командный вид спорта. И в том числе творческий!

На кухне мы только отвечаем за ее наполнение — главное, чтобы ребятам было здесь удобно находиться и не приходилось отвлекаться на бытовые моменты. В этом плане у нас полный «кухонный соцпакет», включая даже некоторые «времяпоглотители», которые делают жизнь комфортнее.

За наличием продуктов следит наш офис-менеджер и по совместительству волшебник Люда. Она каким-то образом предугадывает желания ребят и может спрогнозировать, будут ли какие-то закуски популярными.

Вообще, у разработчиков свои фишки в общении. Например, у нас есть внутренняя корпоративная сеть, даже две — с именами и анонимная, и много групп и чатиков по интересам. Благодаря им все могут выходить за рамки коммуникации внутри своей команды.

Культура «Яндекса» подразумевает воспитание у ребят неравнодушия по отношению к тому, что их окружает: к своему продукту, к продукту конкурентов и даже к продуктам в их первоначальном смысле, которые появляются на кухне. Однажды у нас создали чатик, в котором устроили холивар на всю компанию о том, что яблоки на кофе-поинте нарезают неправильно. Теперь это наш локальный мем.





— А бывает, что на кухню переносятся какие-то совещания?

— Иногда здесь проводятся стихийные собрания. Ребята работают своими командами в оупен-спейсах, которые не очень большие. Кухня же становится своеобразным местом пересечения коллег, как и тренажерный зал, например. Тем более в оупен-спейсе рабочая атмосфера, а здесь — менее формальная.

— Да, действительно: в сравнении с TUT.BY у вас, кажется, суеты совсем нет!

— Когда приезжают московские коллеги, они удивляются, как тихо в нашем офисе. Вообще, Москва сама по себе шумный город плюс там целый кампус на несколько тысяч сотрудников. Когда они просто переходят из переговорки в переговорку на встречи, создается больший поток людей. Приехав к нам, москвичи настораживаются: у вас точно в офисе есть живые люди?

Я считаю, что много суеты не означает много результата. Наоборот, разработка требует внимания и концентрации, поэтому задачи эффективнее выполняются в спокойной обстановке. В этом плане минский офис — оптимальный вариант.

— А что происходит на кухне поздним вечером? Все уходят домой около шести или есть те, кто задерживается допоздна?

— Мы, конечно, не ведем статистику ухода и прихода с работы. Но был интересный случай. На день рождения минского офиса возникла идея подготовить для ребят подарки. Мы хотели разложить их поздно вечером накануне, чтобы утром ребята их нашли и порадовались. Специально выжидали, пока все разойдутся по домам, и только в районе 12 ночи закончили с сюрпризами. Когда пришли наутро, оказалось, что некоторые уже свои подарочки забрали и унесли домой. Видимо, мы недостаточно хорошо рассчитали время. Кстати, когда выбирали офис, специально искали именно такой — с доступностью 24/7.





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