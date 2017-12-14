Ставки все ниже. Обзор "длинных" депозитов в рублях
Размер текста:
A
A
A
FINANCE.TUT.BY регулярно следит за колебаниями ставок на рынках коротких и длинных депозитов, выбирая для вас самые выгодные предложения в каждом из белорусских банков. Сегодня в нашем обзоре — длинные вклады в национальной валюте, сроком от 2-х до 3-х лет. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Число предложений не изменилось — только 10 банков могут предложить вам оставить на длительный срок белорусские рубли под больший процент, чем если это сделать на срок до года.
К сожалению для вкладчиков, ставки понизили более половины банков из предложенного списка. В среднем наблюдается падение ставки на 0,4−0,7 процентных пункта. В этом списке значатся Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Банк Москва-
Минск и Франсабанк.
Отбился от коллектива БелВЭБ, который уменьшил ставку на 1,6%. А вот БПС-Сбербанк, наоборот, поднял ставку на 1%.
Банк,
депозит Срок
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Актив 2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт 2 года
10,8%
безотзывный
Белагропромбанк,
Линия роста 3.0 3 года
8,4%
безотзывный
Беларусбанк,
Свободный выбор 2 года
10,5%
безотзывный
БелВЭБ,
Выдатны-вэб 2 / 3 года
9,2 / 9,3%
безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года —
выгодный 3 года
8,4%
отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор 2 года
8,5%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор 3 года
9%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн 2 / 3 года
9,7 / 9,9%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей 2 / 3 года
10,8 / 10%
безотзывный
Банк Москва-Минск,
Капитальный 2 года
10,8%
безотзывный
Франсабанк,
Верный расчет 2 года
10,8%
безотзывный
Банк,
депозит
Срок
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Актив 2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт 2 года
10,8%
безотзывный
Белагропромбанк,
Линия роста 3.0 3 года
8,4%
безотзывный
Беларусбанк,
Свободный выбор 2 года
10,5%
безотзывный
БелВЭБ,
Выдатны-вэб 2 / 3 года
9,2 / 9,3%
безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года —
выгодный 3 года
8,4%
отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор 2 года
8,5%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор 3 года
9%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн 2 / 3 года
9,7 / 9,9%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей 2 / 3 года
10,8 / 10%
безотзывный
Банк Москва-Минск,
Капитальный 2 года
10,8%
безотзывный
Франсабанк, Верный расчет
2 года
10,8%
безотзывный
Выбрать подходящий
: депозит в банках Беларуси
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только 10 банков могут предложить вам оставить на длительный срок белорусские рубли под больший процент, чем если это сделать на срок до года.
Погибшую в Минске девушку из Мяделя видели незадолго до ее смерти
10:59,
Sputnik Беларусь
Милиция: в Беларуси объявлена "охота" на дорогие Toyota
15:42,
Sputnik Беларусь
Мама солдата добивается, чтобы сына комиссовали: "У него нет селезенки". Военкомат: орган есть
13:49,
Tut.by
Посол Беларуси прокомментировал заявления политиков Литвы о нежелательности сотрудничества с Минском
15:39,
Tut.by
Путин снимался на "Ленфильме" в 1970-х как каскадер
10:39,
Tut.by
Как Литва заманивает белорусских стартаперов и бизнесменов
10:46,
Tut.by
В Жодино 62-летний мужчина застрелил своего знакомого в магазине
14:51,
Tut.by
Порядок приватизации госимущева меняется в Беларуси
10:29,
Sputnik Беларусь
Милиция и родные ищут пропавшую 21-летнюю минчанку
11:04,
Tut.by
"Трудоустройство" сына сторожем вылилось для директора СШ в срок
18:28,
Sputnik Беларусь
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Видеомост: "Проблемы мигрантов в странах постсоветского пространства"
12:03,
Sputnik Беларусь
На беларускай мяжы затрымалі эстонца, які ўцякаў ад польскіх памежнікаў
16:57,
Euroradio
Куда пойти в выходные в Минске: 11 событий для тех, кто не хочет сидеть дома
07:30,
Tut.by
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
12:08,
Sputnik Беларусь
У пятніцу ў Беларусі будзе да 5 градусаў цяпла, чакаюцца мокры снег і дождж
13:43,
Euroradio
На границе задержан эстонец, сбежавший от польских пограничников
20:44,
БДГ
"Была такая страсть, что даже тренироваться не мог": силач Кирилл Шимко о спорте и холостяцкой жизни
08:00,
Tut.by
Все новости
Совмин скорректировал порядок проведения техосмотра
11.12.2017,
БелТА
Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!
11.12.2017,
Flytothesky
Знаки зодиака, с которыми невозможно ужиться: от большей степени к меньшей
13.12.2017,
Flytothesky
То мороз, то оттепель. Будет ли зима самой суровой в истории и порадует ли снегом новогодняя ночь
12.12.2017,
Tut.by
Польша меняет порядок трудоустройства для граждан Беларуси
12.12.2017,
Ежедневник
Прогноз неутешителен. Что будет с благосостоянием белорусов в 2018 году?
13.12.2017,
Tut.by
За 20 рублей 18 копеек в Минске сдают квартиру на Новый год с уже накрытым столом. В чем подвох?
11.12.2017,
Tut.by
Комментарии