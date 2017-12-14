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Ставки все ниже. Обзор "длинных" депозитов в рублях

15.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY регулярно следит за колебаниями ставок на рынках коротких и длинных депозитов, выбирая для вас самые выгодные предложения в каждом из белорусских банков. Сегодня в нашем обзоре — длинные вклады в национальной валюте, сроком от 2-х до 3-х лет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Число предложений не изменилось — только 10 банков могут предложить вам оставить на длительный срок белорусские рубли под больший процент, чем если это сделать на срок до года.

К сожалению для вкладчиков, ставки понизили более половины банков из предложенного списка. В среднем наблюдается падение ставки на 0,4−0,7 процентных пункта. В этом списке значатся Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Банк Москва-Минск и Франсабанк.

Отбился от коллектива БелВЭБ, который уменьшил ставку на 1,6%. А вот БПС-Сбербанк, наоборот, поднял ставку на 1%.

Банк,
депозит		 Срок Ставка Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Актив		 2 года 8% безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт		 2 года 10,8% безотзывный
Белагропромбанк,
Линия роста 3.0		 3 года 8,4% безотзывный
Беларусбанк,
Свободный выбор		 2 года 10,5% безотзывный
БелВЭБ,
Выдатны-вэб		 2 / 3 года 9,2 / 9,3% безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года —
выгодный		 3 года 8,4% отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор		 2 года 8,5% безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор		 3 года 9% безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн		 2 / 3 года 9,7 / 9,9% безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей		 2 / 3 года 10,8 / 10% безотзывный
Банк Москва-Минск,
Капитальный		 2 года 10,8% безотзывный
Франсабанк,
Верный расчет		 2 года 10,8% безотзывный
Банк,
депозит		 Срок Ставка Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Актив		 2 года 8% безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт		 2 года 10,8% безотзывный
Белагропромбанк,
Линия роста 3.0		 3 года 8,4% безотзывный
Беларусбанк,
Свободный выбор		 2 года 10,5% безотзывный
БелВЭБ,
Выдатны-вэб		 2 / 3 года 9,2 / 9,3% безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года —
выгодный		 3 года 8,4% отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор		 2 года 8,5% безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор		 3 года 9% безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн		 2 / 3 года 9,7 / 9,9% безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей		 2 / 3 года 10,8 / 10% безотзывный
Банк Москва-Минск,
Капитальный		 2 года 10,8% безотзывный
Франсабанк, Верный расчет 2 года 10,8% безотзывный

Выбрать подходящий депозит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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