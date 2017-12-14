FINANCE.TUT.BY регулярно следит за колебаниями ставок на рынках коротких и длинных депозитов, выбирая для вас самые выгодные предложения в каждом из белорусских банков. Сегодня в нашем обзоре — длинные вклады в национальной валюте, сроком от 2-х до 3-х лет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Число предложений не изменилось — только 10 банков могут предложить вам оставить на длительный срок белорусские рубли под больший процент, чем если это сделать на срок до года.

К сожалению для вкладчиков, ставки понизили более половины банков из предложенного списка. В среднем наблюдается падение ставки на 0,4−0,7 процентных пункта. В этом списке значатся Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Банк Москва-Минск и Франсабанк.

Отбился от коллектива БелВЭБ, который уменьшил ставку на 1,6%. А вот БПС-Сбербанк, наоборот, поднял ставку на 1%.

Банк,

депозит Срок Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Банк,

Альфа-Актив 2 года 8% безотзывный Белагропромбанк,

Стандарт 2 года 10,8% безотзывный Белагропромбанк,

Линия роста 3.0 3 года 8,4% безотзывный Беларусбанк,

Свободный выбор 2 года 10,5% безотзывный БелВЭБ,

Выдатны-вэб 2 / 3 года 9,2 / 9,3% безотзывный Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года —

выгодный 3 года 8,4% отзывный Белинвестбанк,

Личный выбор 2 года 8,5% безотзывный Белинвестбанк,

Личный выбор 3 года 9% безотзывный БПС-Сбербанк,

Сохраняй онлайн 2 / 3 года 9,7 / 9,9% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей 2 / 3 года 10,8 / 10% безотзывный Банк Москва-Минск,

Капитальный 2 года 10,8% безотзывный Франсабанк,

Верный расчет 2 года 10,8% безотзывный

Банк,

депозит Срок Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Банк,

Альфа-Актив 2 года 8% безотзывный Белагропромбанк,

Стандарт 2 года 10,8% безотзывный Белагропромбанк,

Линия роста 3.0 3 года 8,4% безотзывный Беларусбанк,

Свободный выбор 2 года 10,5% безотзывный БелВЭБ,

Выдатны-вэб 2 / 3 года 9,2 / 9,3% безотзывный Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года —

выгодный 3 года 8,4% отзывный Белинвестбанк,

Личный выбор 2 года 8,5% безотзывный Белинвестбанк,

Личный выбор 3 года 9% безотзывный БПС-Сбербанк,

Сохраняй онлайн 2 / 3 года 9,7 / 9,9% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей 2 / 3 года 10,8 / 10% безотзывный Банк Москва-Минск,

Капитальный 2 года 10,8% безотзывный Франсабанк, Верный расчет 2 года 10,8% безотзывный

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