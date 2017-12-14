К сорокалетнему юбилею многие женщины достигают пика мудрости, красоты и одухотворенности. Но после «Бальзаковского возраста» наступают и новые изменения в организме. О беременности, менопаузе и сексе мы побеседовали с практикующим гинекологом, ведущим семинаров и курсов, основателем собственного YouTube-канала Дмитрием Трофимчиком.

«Секс — минимум раз в неделю»

— Как после 40 лет женский организм меняется с точки зрения гинекологии?





— Все взаимосвязано, нельзя отделить «женские» органы от остальных органов тела. После 40 яичники вырабатывают меньше половых гормонов, а это неразрывно связано с состоянием кожи — она теряет эластичность и становится более подверженой сухости. Возникают проблемы со щитовидкой. Сказалась на здоровье белорусок и чернобыльская трагедия: очень много женщин имеют гипофункцию щитовидной железы, что влияет на снижение либидо, регулярность менструального цикла, набор веса, потерю волос, отеки, рассеянность, депрессивность.

— А какие симптомы могут указывать на возрастные гинекологические проблемы?

— Первые симптомы — ухудшение состояния молочных желез, скачок веса. К частым заболеваниям можно причислить миому матки, патологии эндометрия, опухоли яичников. Но самая распространенная проблема, которую женщины боятся признать, — это изменение качества сексуальной жизни. По простому, уменьшение количества оргазмов, изменение ощущений как у женщины, так и у партнера. Как результат, — секс становится более редким, хотя должен быть минимум раз в неделю. С точки зрения гинекологии основная проблема в опущении стенок влагалища. Но благодаря достижениям современной медицины большинство проблем в этом возрасте ещё можно исправить не только с помощью сложных операций. В первую очередь, стоит обратиться к гинекологу. Затем ходить на тренировки по интимной гимнастике — экспериментировать с вагинальными конусами и шариками лучше под руководством специалиста. Дома можно делать упражнения Кегеля. Есть еще лазерные технологии, омолаживающие влагалище, и только в запущенных стадиях делаются пластические операции. Еще одна распространенная проблема этого возраста — уменьшение количества секрета, вырабатываемого во время полового акта. Однако есть масса кремов, масел, лубрикантов, позволяющих бороться и с этой трудностью. Главное, при возникновении какой-либо проблемы, осознать ее и решиться на лечение. Но, к сожалению, многие предпочитают рецепты доктора «интернет»: сами себе ставят диагнозы и не доходят до врача, хотя медицина у нас доступная.

— А как часто женщина должна посещать гинеколога?

— Не реже раза в год, если ничего не беспокоит. Обязательно сдавать необходимые анализы, выполнять все предписания, а не надеяться на свои знания. Почему это так важно? Есть пациентки, которые не приходят по пять лет, а потом у них диагностируют серьезные заболевания. Всегда проще предупредить болезнь, чем ее лечить. И еще совет: запоминайте всю информацию о себе сами. Я, как и многие врачи, пациенток помню не по лицам, а по историям болезни.





«Не стоит бояться рожать после сорока»

— Возможны ли безопасные роды после 40?

— Если мы говорим о вторых и последующих родах после 40, то они протекают без особых нюансов. Но если говорить про первые роды в этом возрасте, то есть о чем побеспокоиться. Во-первых: после 40 снижается количество вырабатываемого прогестерона, отвечающего за сохранение и вынашивание беременности, соответственно увеличиваются риски. Во-вторых: увеличивается количество мутаций в клетках, что может привести к порокам развития плода. В-третьих: готовность организма к естественным родам у женщин после 40 значительно ниже, что снижает их шанс на обычные роды. Чаще они рожают при помощи кесарево сечения. Кроме того, в этом возрасте появляются заболевания сердца, почек и других органов, которые могут негативно сказаться на протекании беременности. Да и сама беременность может хронические заболевания перевести в более тяжелую стадию.





«Если ваш мужчина говорит „я самец“, отправляйте его жить в пещеру»

— Что такое менопауза? В каком возрасте она наступает? Какими симптомами характеризуется?

— Менопауза — это окончательное прекращение работы яичников и менструации. В среднем у белорусских женщин она наступает в 50 лет. Диагноз ставится ретроспективно — от последних месячных должен пройти год и более. После наступления менопаузы беременность уже невозможна. Основные симптомы при менопаузе — приливы жара, скачки давления, смена настроения, снижение полового влечения.

— Можно услышать мнение, что во время менопаузы женщина перестает быть привлекательной для мужчины.

— Чисто гипотетически, если убрать наш интеллект и разум, это, возможно, и так. Но мы же не в древние века живем, где самцы оплодотворяли самок. Если исходить из этой гипотезы, мир скатится в хаотичный, животный. Человек больше разумное, социальное существо: все инстинкты можно контролировать. Некоторые оправдывают «природой» свои желания, но это хитрость. Если ваш мужчина говорит «я самец», отправляйте его жить в пещеру.

— Менопауза — это стресс для женщины?

— Да, но он, скорее, запланированный природой. Бывает, менопауза наступает преждевременно — в 40−42 года. Вот это настоящий стресс, потому что женщина чувствует себя неполноценной. Она понимает, что окружающие женщины в этом возрасте еще могут иметь детей, а с ней организм распорядился по-другому. В таких случаях может начаться депрессия, важно работать с психологом.





— Что делать, чтобы менопауза прошла безболезненно?

— Гинекологи назначают гормональную терапию — это своеобразный обман организма для его же пользы. Их можно принимать в течение 10 лет, потом возрастает риск побочных заболеваний. Гормоны моделируют работу яичников, но не влияют на матку, то есть женщина все равно не может забеременеть. Зато они улучшают состояние кожи, помогают работе сердца. Женские половые гормоны — эстрогены — защищают от инфарктов и инсультов, поэтому инфаркты у женщин с месячными — крайне редкое явление. А вот при менопаузе эстрогены не выделяются, поэтому важно принимать назначенные врачом препараты.

— Есть ли различия между протеканием менопаузы у родивших и бездетных женщин?

— Нереализованная детородная функция, конечно, дает о себе знать. Как правило, такие женщины вступают в менопаузу раньше, да еще и с большим грузом гинекологических заболеваний: миома матки, опухоль яичников, полипы. Женский организм устроен так, что он должен родить хотя бы раз.

— Можно ли утверждать, что менопауза — это «men на паузу»? Что должен знать мужчина, у женщины которого менопауза?

— Если семья изначально крепкая, настоящая, то какие-то трудности наоборот скрепят отношения. При менопаузе женщина уязвима, у нее часто меняется настроение. Конечно, важна поддержка мужчины, терпение. Стоит разговаривать с партнером, объяснять ему, что менопауза — естественное временное физиологическое состояние. Что симптомы ее при необходимости можно уменьшить с помощью современной медицины. Если остро стоит вопрос секса — откровенно обсуждайте, что делать обоим для улучшения качества интимной жизни. А вообще, при менопаузе у многих женщин открывается второе дыхание. Дети выросли, разъехались, можно посвятить время себе, личностному росту. Обычно семьи в это время только крепнут, находят новые увлечения и даже заново влюбляются друг в друга.









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