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Писать тексты и водить машину. Проверьте, знаете ли вы, что может искусственный интеллект

15.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня искусственный интеллект может многое: распознавать текст, улучшать наши фотографии, обыграть чемпиона мира по шахматам, распознать почерк доктора из вашей поликлиники… Стоп, или врачебные записи ему пока не под силу? Вместе с Huawei Mate 10 Pro мы сделали тест, который поможет узнать, насколько вы разбираетесь в способностях искусственного интеллекта.

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