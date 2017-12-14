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Писать тексты и водить машину. Проверьте, знаете ли вы, что может искусственный интеллект
Сегодня искусственный интеллект может многое: распознавать текст, улучшать наши фотографии, обыграть чемпиона мира по шахматам, распознать почерк доктора из вашей поликлиники… Стоп, или врачебные записи ему пока не под силу? Вместе с
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