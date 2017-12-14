Похудевшая на 51 кг семейная пара сменила гардероб и еще за 6 месяцев намерена сжечь минимум 37 кг

SPORT.TUT.BY и медицинская лаборатория «Синэво» помогли семье Шишей, худеющих в проекте « Критическая масса » под руководством тренера Никиты Данько и потерявших в сумме 51 кг, сменить гардероб. Полгода правильного питания и тренировок привели к тому, что Наталья впервые за 12 лет стала носить обручальное кольцо и вместо одежды размера 4XL выбрала варианты XL, а Александр взял джинсы на три размера меньше обычного. Ребята также примерили старую одежду, чтобы добиться контраста между состояниями «до» и «после» на фото.





Как Шиши «запустили» себя и как попали в проект

— Я никогда не была худышкой, — рассказывает Наталья. — Скорее, девушкой с формами. При росте 170 см вес 70−72 кг был для меня нормальным. После первых родов, когда на свет появилась старшая дочь Лиза, в течение года набрала 20 кг. Похудела немного, а когда родила Полину, набрала еще под 25 кг. Около 12 лет провела в попытках избавиться от лишних килограммов, экспериментировала. Результаты были приходящими: минус 10 кг, плюс 12 кг. То есть на фоне диеты худела, однако не могла выйти из строгого режима питания так, чтобы в следующие несколько недель вес не вернулся. Думаю, что последние 15 кг, когда весила 133 кг, набрала из-за различных диет… Что касается мужа, то он прибавил в весе на фоне радостей семейной жизни. Как это часто бывает в семьях, Саша возвращался домой голодным, набивал желудок едой и падал на диван.

— Трудно сдерживать аппетиты, когда супруга так вкусно готовит, — говорит в свое оправдание Александр. — Кроме того, у меня случались регулярные командировки, в период которых питался неправильно и нарушал режим, пренебрегая количеством приемов пищи. Проблемой лишний вес стал лишь тогда, когда забросил занятия в тренажерном зале. Забросил, потому что компания, с которой ходил на тренировки, распалась: у кого ребенок родился, у кого поменялись жизненные обстоятельства.



Июнь 2017 года. Александр весил 125 кг, а Наталья — 133 кг. За полгода участия в проекте «Критическая масса» Саша похудел на 20 кг, Наташа избавилась от 31 кг. Фото из семейного архива Шишей

— Избыточный вес влиял на качество жизни, — признается Наташа. — Нам по 37 лет. Мы еще молоды, но здоровье стало «хромать»: то спина болит, то колени, имелась отдышка. Все время, что предпринимала самостоятельные попытки худеть, интересовалась разными проектами вроде «Критической массы». Подавала заявки на НТВ и СТС — тщетно. В анкете для TUT.BY не побоялась использовать такую характеристику для нас, как «жирные». Видимо, унижая себя, хотела сподвигнуть на работу, а также заинтересовать авторов проекта. Муж не знал о моей затее. Саша — человек непубличный, его могли насторожить регулярные съемки. Переживала, вдруг скажет категоричное «нет»? И была уверена, что, если нас возьмут, будет стопроцентный успех, так как в проекте в своем желании похудеть мы не будем одиноки. Так и вышло: тренер Никита Данько взял на поруки пять семейных пар.



Спустя полгода участия в проекте Наталья Шиш выбирает вместо одежды размера 4XL XL или L

Спустя полгода участия в проекте Наталья Шиш выбирает вместо одежды размера 4XL XL или L

Спустя полгода участия в проекте Наталья Шиш выбирает вместо одежды размера 4XL XL или L

Спустя полгода участия в проекте Наталья Шиш выбирает вместо одежды размера 4XL XL или L

О переходе на здоровое питание

— Меня поставили перед фактом подачи заявки, когда мы ехали на первую встречу — собеседование с тренером, — смеется Александр. — «Во что ты нас втянула?» — удивлялся. Но поддержал идею жену. Понимал, что если не сделаю этого, то обреку Наташу на мученья, для которой индивидуальное приготовление еды для меня станет большим соблазном. Ей и так пришлось несладко. Она ведь готовила для нас на целый день, который включал в себя пять приемов пищи. По времени все было четко, вплоть до того, что Наташа звонила и спрашивала: «Дорогой, ты пообедать не забыл?» Было непривычно свыкнуться с мыслью, что нужны перекусы. Ранее обходился завтраком, обедом и ужином, причем завтрак мог быть поздним. И тут вдруг творог между завтраком и обедом! Поначалу он тяжело шел, а сейчас не обращаю внимания на то, что творог без сахара.

— Только лишь когда у меня не было времени приготовить что-то особенное, приходилось обходиться творогом, отварными яйцами и овощами, — добавляет Наташа. — Я старалась не создавать для супруга поводов для сомнений. У нас были разные эксперименты для перекуса: мясные запеканки, куриные рулеты, сырники. Мужа все устраивало.

— Еще бы, морщиться и кривиться, как в случае с творогом, не приходилось! Очень полюбились мне бутерброды с творожным сыром, рыбкой и кусочком авокадо. Открыл для себя абсолютно новый вкус. Маслом хлеб мне намажь — откажусь!.. Признаться, я уже и забыл, каково испытывать изжогу. Раньше, бывало, в неделю три раза случались обострения — кряхтишь, кошмары снятся по ночам, а за последние полгода — ни разу. Отчего ей быть? Нет ни больших объемов еды за один прием, нет чего-либо жирного.



Шесть месяцев диеты и тренировок привели к тому, что Александр Шиш носит джинсы на три размера меньше, чем раньше

Шесть месяцев диеты и тренировок привели к тому, что Александр Шиш носит джинсы на три размера меньше, чем раньше

Шесть месяцев диеты и тренировок привели к тому, что Александр Шиш носит джинсы на три размера меньше, чем раньше

Шесть месяцев диеты и тренировок привели к тому, что Александр Шиш носит джинсы на три размера меньше, чем раньше

О трудном этапе и тренировках

— Я таксист, — говорит Саша. — Основной поток клиентов приходится на утренние и вечерние часы, когда люди едут на работу и возвращаются домой. Раньше я работал только в час пик, но с тех пор как мы с женой худеем, от вечерних часов пришлось отказаться. Некоторую сумму добираю в дневное время, и все же выручка в месяц упала примерно на 10 процентов. Ну, всех денег не заработаешь! Да и здоровье важнее. Сейчас возвращаюсь домой в районе 19.00, чтобы забрать жену и поехать на тренировку. Занимаемся с 20.00 до 23.00.

— В октябре вес «встал», — вспоминает Наталья о переломном моменте, когда пришлось взять абонемент в тренажерный зал. — Настроения никакого! Откуда ни возьмись мог появиться лишний килограмм. Стало ясно, что нужно что-то менять в программе питания — это сделали дважды, и тренировок. Если в летнюю пору ходила прогулочным шагом на свежем воздухе, то с наступлением холодов продолжила занятия вместе с мужем в «тренажерке». У нас по три кардиотренировки и три силовых занятия в неделю. Выставив на беговой дорожке скорость, ты уже не можешь позволить себе замедлить шаг. «Чешешь» до той поры, пока организм не адаптируется и не перестает потеть, и затем увеличиваешь темп.

До прихода в проект и у меня, и у Саши были проблемы с коленями. Сейчас все в порядке: вес снизился, мышцы укрепились. Хожу по 12 км и не чувствую болей в суставах. Проблемы же со спиной не решаются так быстро. Грыжа есть грыжа. Во время тренировок слежу за тем, чтобы резко что-либо не дернуть.



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О том, каково примерить старую одежду большого размера

— Получили удовольствие, удивились, — делится впечатлениями Александр. — Ясно, что результат на фоне полугодового марафона по похудению очевиден. Старенькие джинсы стягиваю с себя, не расстегивая ремень, а в рубахе можно «утонуть»! Выбирая новые джинсы, погоняли консультанта магазина. Я не поверил жене, которая предложила сразу взять вариант на два размера меньше, но даже такие джинсы оказались великоваты. Купили те, что на три размера меньше старых. А вот до приталенной рубашки еще надо «дохудеть». Если живот не втянуть, он виден.

— К зауженным вещам муж не привык, но, смотрите, уже есть что обтягивать, — радуется Наталья. — Надо еще чуть-чуть подкачать мышцы живота! Я же, когда выбирала для съемки старые наряды, которые теперь хранятся на антресоли, натолкнулась на платье. Пробовала его надеть, так верх на плечах не держится — спадает! Раньше у платья был просто вырез, а теперь он превратился в глубокое декольте. В итоге на съемку взяла джемпер и джинсы. Взглянула на себя в зеркало от пола и спросила: «Как можно было столько лет мириться в лишними килограммами и считать это нормальным?»

Новая одежда для верхней части тела оказалась на три размера меньше старой — вместо 4XL брала или XL, или в некоторых случаях L. То есть стало легче подбирать одежду, однако, увы, в некоторых магазинах размерный ряд заканчивается на L. В общем, есть к чему стремиться.



К лету 2018 года Наташа планирует похудеть минимум на 22 кг, а Саша — на 15 кг. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О задачах на следующие полгода

— С мотивацией проблем не испытываем, — констатирует Наташа. — Тренироваться, питаться правильно — это уже дело привычки. Совесть не позволяет перечеркнуть проделанную за полгода работу. Да, проект был рассчитан на шесть месяцев и близится к завершению, но для нас похудение на этом не заканчивается. Красивое здоровое тело нужно прежде всего нам. Я уверена, что не дам себе слабину, а наоборот, еще улучшу результат. Думаю, что для того чтобы прийти к желаемым 75−80 кг, нужно еще примерно полгода. И как же я рада, что уже сейчас, впервые за 12 лет, могу носить обручальное кольцо! До недавнего времени он «налазил» только на мизинчик. И то — наполовину.

— 2017 год стал для меня годом здоровья, — отмечает Александр. — Помимо того что избавился от 20 лишних кило, примерно за три месяца до начала проекта бросил курить. Чувствую, что без нагрузки на легкие в виде двух-трех пачек сигарет в день дышится легче.

Говоря о желаемом весе, я бы хотел похудеть до 85−90 кг. В этом весе чувствую себя комфортно. Понимаю, что на фоне силовых тренировок взвешивание не всегда может быть объективным показателям в борьбе с лишними кило. Мышцы растут, замещая собой жировую прослойку. Теперь уже необязательно вставать на весы еженедельно. Достаточно честно отдаваться делу: считать калории во время приемов пищи, дробить дневной рацион и не жалеть себя на тренировках. То есть продолжать делать то, чему научил Никита Данько. Когда друзья и знакомые просят практические советы, а они просят, я всегда делаю рекламу нашему тренеру.