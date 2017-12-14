Кража века: миньон похитил кусок газона у жителя Австралии

Забавные желтые персонажи из серии мультфильмов "Гадкий Я", постоянно устраивающие всякие шалости, полюбились детям и взрослым со всего мира. Несмотря на то, что от них можно ожидать чего угодно, житель Австралии Брэдли Никлен был очень удивлен, когда узнал, что именно миньон стащил кусок его газона.

Мужчина обнаружил, что часть его идеального газона была вырезана кем-то. Он начал изучать видео с камеры наблюдения и обнаружил, что в пропаже виноват человек в костюме миньона. Подозрение пало на соседа Никлена, который не раз признавался, что завидует качеству травяного покрытия чужого двора.

Предположение подтвердилось: мужчина признался, что действительно вырезал кусок газона, будучи в костюме персонажа мультфильма, а также отметил, что это был всего лишь розыгрыш. К счастью, у Брэдли Никлена оказалось хорошее чувство юмора, и приятели вместе посмеялись над шуткой.