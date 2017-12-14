Лидеры Евросоюза договорились о продлении санкций против России

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Главы 28 стран — членов ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода.

Об этом в своем твиттере написал председатель Европейского совета Дональд Туск. «Евросоюз объединился в вопросе о продлении экономических санкций против России», - сообщил он по итогам саммита в Брюсселе.

О вероятности такого развития событий ранее сообщал Reuters со ссылкой на еврочиновников, пишут «Ведомости» . Действующие санкции в отношении России истекают в январе 2018 г. Они распространяются на энергетический и финансовый секторы, а также на ОПК.

Экономические санкции в отношении России были введены ЕС из-за российской политики на востоке Украины и референдума в Крыму в 2014 г. С этого времени они продлеваются каждые полгода, за что традиционно голосуют все члены ЕС. В качестве условий для отмены санкций руководство Евросоюза называло полное выполнение минских соглашений, а в «крымской» части – возврат полуострова Украине.