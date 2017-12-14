Названа лучшая песня 2017 года

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Верхнюю строчку списка заняла песня Селены Гомес Bad Liar

Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг из 100 лучших песен 2017 года. Его лидером оказалась американская исполнительница Селена Гомес с песней ​Bad Liar, в то время, как ​Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, клип на которую стал самым популярным видео в истории YouTube, заняла только четвертую строчку, пишет РБК .



Bad Liar, написанная в стиле поп-рок, вышла в мае. Уже тогда критики называли ее «одной из лучших песен года».



На втором месте рейтинга оказалась песня американки Карди Би Bodak Yellow. Третью строчку заняла песня певца из Великобритании Келвина Харриса Slide.

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Хит Луиса Фонси под названием Despacito оказался на четвертом месте. При этом в 2017 году клип на песню стал самым популярным в истории YouTube. К 15 декабря он набрал более 4,5 млрд просмотров. За «непристойный текст» эта песня была запрещена в Малайзии. Также уже в июле, через полгода после релиза, она установила абсолютный рекорд по числу прослушиваний на стриминговых сервисах. За полгода после выпуска песня с учетом вышедшего в апреле ремикса, в записи которого принял участие Джастин Бибер, была прослушана свыше 4,6 млрд раз.