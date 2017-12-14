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Названа лучшая песня 2017 года
15.12.2017 09:00 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Верхнюю строчку списка заняла песня Селены Гомес Bad Liar
Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг из 100 лучших песен 2017 года. Его лидером оказалась американская исполнительница Селена Гомес с песней Bad Liar, в то время, как Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, клип на которую стал самым популярным видео в истории YouTube, заняла только четвертую строчку, пишет
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Верхнюю строчку списка заняла песня Селены Гомес Bad Liar
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