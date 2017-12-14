Катерина Атак начала заниматься йогой, когда ей было 15 лет, по примеру своей мамы, а сейчас она сама наставница для маленькой дочери Элиз. Как живет семья, практикующая йогу, рассказывают корреспонденты TUT.BY

Каждое утро Катерина просыпается в 5.30. Она зажигает свечи, включает настольную лампу и читает литературу по психологии, философии или занимается физической и духовной практикой йоги. В летнее время подъем — с лучами солнца на природе, с травяным чаем, асанами и медитацией.





— У меня несколько вариантов начала дня. Но в общем как христианка я всегда начинаю свой день с молитвы, потому что верю: она дает мне силы сделать мой день красивым. Принято считать, что йога и христианство — вещи, которые не сочетаются. Но я разговаривала на эти темы со священником в храме и даже получила от него благословение на преподавание, объяснив, что даю людям.

— Священник, читающий просветительские лекции молодежи, сказал, что если я не занимаюсь подменой понятия Бога, не продвигаю шаманские техники, а фокусируюсь на оздоровлении людей, то все в порядке, — делится героиня.

— Утром я много пишу, веду дневник. Это не записи, которые я собираюсь передавать по наследству, а практика самопознания. Если выкладывать мысли на бумагу, то проблемы можно осознать и решить, а когда они просто живут в моей голове как хаос, то все происходит непредсказуемо. Письмо — хороший способ понять, что тебя волнует. Мысли приобретают понятные формы и выстраиваются логично.





В 7.10 Катерина будит дочь. Как правило, они стелют два коврика и делают «Сурья Намаскар» или «Приветствие Солнцу» — серию упражнений йоги, которая состоит из цепочки красивых асан. Тело полностью пробуждается от состояния сна или лени и готово ко встрече с миром. Иногда они практикуют физически более сложный вид йоги — акройогу, прямо на кровати. Это йога в паре — очень веселая, приятная практика, напоминающая акробатику.

— Меня мама не заставляет заниматься, мне очень нравится йога! Еще я могу сделать ширшасану (стойка на голове. — Прим. ред.) без стенки или стойку на руках. Это очень тяжелая асана, но для меня легкая. Чтобы ее научиться делать, я много-много тренировалась и все время падала-падала-падала. Я даже плакала иногда от расстройства, а потом у меня получилось, — рассказывает Элиз.

В этой семье уже три поколения женщин занимаются йогой. В дом ее принесла бабушка, врач по профессии, именно как систему оздоровительной гимнастики и здорового образа жизни.

— Меня впечатлила феноменальная гибкость моей мамы, которую я раньше, до йоги, не замечала. Каждое утро я видела, как она тренируется, и восхищалась грацией ее движений. Вдохновившись ее примером, я тоже начала заниматься. Йога в подростковом возрасте для меня была способом качнуть энергии, прийти в нужный тонус, улучшить память и концентрацию, а не способом гармонизировать свою жизнь, как сейчас.





После утренней практики мама и дочка готовят завтрак. Катерина и Элиз как люди, практикующие йогу, следят за питанием.

— Есть полезная еда, а есть неполезная, — рассказывает Элиз. — Хорошо кушать фрукты. Я люблю апельсины, бананы, яблоки. Они очень полезные, почти как лекарство. А есть неполезная еда: чипсы или тортики, например. Мы делаем с мамой и едим тортики, но не такие, как в магазине, а из орехов и фиников. Все что угодно можно сделать из полезных продуктов. Еще мне нравится масло гхи. И кунжутное масло очень вкусное.

А как семья сочетает свою диету и питание в школе?

— Я не люблю школьную еду, — говорит девочка. — Я, конечно, пробую, но мне не нравится — я же дома ем совсем другое. Там могу есть только хлеб и чай. Но чай слишком сладкий, и это же вредно!

— Я попыталась узнать, почему так много сахара в школьном чае, но нам сказали, что это норма, госстандарт. И ничего сделать нельзя — таков порядок. Дома же мы пьем чай вообще без сахара, только травяной, поэтому для Элиз сладкий чай — это очень невкусно. Надеемся, что вегетарианское питание тоже когда-нибудь появится в школьных столовых как альтернатива.

Элиз и Катя не едят мясо животных и рыбу.





— Я не понимаю, как можно есть котлеты из мяса. Мне жалко животных, ведь мы тоже животные, только другие, и нельзя есть своих сестер и братьев, — считает девочка.

Мама просит Элиз не говорить с другими детьми про вегетарианство, потому что они могут начать брать с нее пример:

— В детском садике после общения с Элиз дети начинали отказываться от мяса, а потом их родители мне звонили и выясняли отношения. Знаете, дети жалостливые, они сопереживают животным намного сильней взрослых. Например, у нас в аквариуме плавает рыбка, которую зовут Рома. Если я спрашиваю: «Элиз, покормила ли ты свою рыбу?» — она расстраивается, потому что нужно спросить: «Покормила ли ты Рому?». Слово «рыба» у нее отождествляется с едой, а Рома — не еда.

— Понимаете, нельзя никого убивать. Я даже не хочу слышать слово «убивать». Оно очень неприятное, — добавляет Элиз.





Пока дочь в школе, мама отправляется в одну из минских йога-студий — вести утренние групповые занятия, а затем — вечерние. У Кати за плечами большой опыт преподавания, она начала пробовать себя в 16 лет, когда поступила в педагогический колледж на музыкальное отделение. Продолжила вести йогу и во время обучения в БГУ на факультете психологии. И после, когда уехала на работу в Турцию вместе с братом, где выступала с авторскими авангардными номерами, которые соединяли йогу и парную акробатику.

— Мы работали в необычных неоновых костюмах-сетках, которые сами придумали и сшили на заказ. Номера представляли из себя эффектное зрелище в темноте с акробатическими трюками и танцевальными элементами. В Турции наш дуэт был очень востребованным в шоу-программах, поэтому я осталась работать. Там и встретила своего мужа, он актер-комик, вместе работали на сцене. Переехала с ним в Стамбул и открыла свою студию йоги. Клиентов было очень много, мы процветали.

Катя занималась йогой во время беременности, и даже за несколько часов до родов стояла на голове.





— Ты же не знаешь, когда точно начинаются роды — рассказывает собеседница. — А в ширшасане я чувствовала себя очень хорошо — легко дышалось и выравнивались эмоции. Элиз родилась здоровая и сильная. Врачи даже удивлялись, что ребенок появился на свет очень мускулистым.

С младенчества Элиз присутствовала на тренировках в Катиной студии и постоянно общалась с гостями.

— Часто она просто лежала вместе с нами на коврике в какой-нибудь йога-позе. Потом, когда немного подросла, мы стали работать по системе «мама и малыш». Ребенку важно быть рядом с мамой, поэтому я брала ее с собой и не останавливала практику, дочка просто висела на мне, как коала, в каждой асане. В целом обучение йоге в этот период — это естественный процесс. Малыш ползает по коврику, пытается повторять позы.





Спустя три года после рождения дочери Катерина решила вернуться домой.

— Для меня возвращение было настоящим испытанием: в Стамбуле мы жили в красивом доме, Элиз ходила в крутой арт-сад «Королевство искусства», у меня была своя йога-студия и нескончаемый поток клиентов, а в Минске все пришлось начинать сначала. Да, в финансовом плане в моей жизни было все в порядке, но я люблю и ценю душевность, для меня люди намного важнее денег, а за рубежом у меня не получалось выстраивать глубокие, настоящие отношения, — рассказывает Катерина.

— Может быть, религия накладывает отпечаток на людей. И хотя моя семья была светская, я чувствовала, что моя свобода ограничена. Например, у них не принято, что у женщин есть свое мнение, и даже не все темы я могла затронуть в общении. Их женщины не работают, а если работают, то это считается стыдным по отношению к мужу. Покупки и поездки — только с разрешения мужа. Мне не удавалось съездить домой несколько лет. В четырех стенах быстро сходишь с ума, поэтому я взяла дочь и вернулась в Беларусь. Я люблю Минск и ценю наших людей, и я очень счастлива, что работаю здесь.





Элиз привыкала к новой стране постепенно, потому что не знала хорошо русский язык. Сейчас она ходит в Минске в первый класс. В своих школьных буднях она практикует некоторые из упражнений йоги, чтобы поддержать самочувствие и хорошее настроение. Все позы очень просты в исполнении за школьным столом и помогают ей восстановить свои силы и привести тело и ум в тонус.

— Я поговорила с учителями, чтобы Элиз иногда показывала некоторые упражнения детям во время физкультуры и в классе. Например, позу коровьей головы на раскрытие грудной клетки, позу стула (на улучшение тонуса мышц таза) или верблюда — на гибкость и силу позвоночника. Дети очень много времени проводят в неподвижном состоянии. В итоге — сутулость, плохое зрение и агрессия. И дети, которые занимаются физкультурой только в школе, к сожалению, не стройнеют, у них неправильно развиваются мышцы и страдает осанка. Но ведь так не должно быть! После возвращения в Беларусь я поступила в БГУФК и знаю, какая в принципе по своей методике хорошая программа может быть в школах.





— Маленькие упражнения, взятые из йоги, могут заинтересовать и детей, и учителей, — считает Катерина.

По выходным женщина всегда берет Элиз с собой в группу йоги для детей, которую ведет третий год.

— Опыт занятий с собственной дочкой привел меня к мысли, что можно преподавать йогу детям. Конечно, из них не получается сделать йогов в классическом понимании, но можно помочь правильно физически развиваться и мотивировать их к самостоятельной практике дома. Дети легко перенимают опыт друг друга, их даже не нужно уговаривать делать йогу — им просто нравится.





— Иногда я занимаюсь йогой, чтобы успокоиться и расслабить ум, — делится Элиз. — У меня иногда болит голова в школе от шума, а на йоге я по-настоящему отдыхаю…

— Да, это удивительно, но дети говорят, что в школе они устают не от уроков, а от шума. И нередко ребята отзываются о занятии как о возможности… отдохнуть. Так обычно говорят повидавшие жизнь люди, а не 7-летние дети, — говорит преподовательница.

— С одной стороны, йога напоминает обычную гимнастику — мы делаем мостики, березки, наклоны вперед, но с другой — мы изучаем, как та или иная асана действует на наше психическое состояние и здоровье. Гимнастика — это спорт, она направлена на достижение каких-то нормативов, а в йоге мы ни с кем не соревнуемся. Дети понимают, что можно быть тем, кем мечтаешь, что есть способы быть счастливым, умным, талантливым, красивым, что можно стать храбрым и ответственным. Раскрепощенность, осознанность, открытость, уверенность в себе — это те темы, которые ребята прорабатывают на занятиях йогой. Маленькие йоги знают, что счастливого человека можно узнать по прямой спине, раскрытым плечам и раскрытому сердцу, ясному взгляду, искренней улыбке и внимательному отношению к миру и близким.