В Минске Lexus насмерть сбил 22-летнюю девушку

В Минске под колесами автомобиля погибла девушка. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 15 декабря, около 07.40. «26-летний водитель Lexus ехал по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в направлении промзоны Шабаны. На перекрестке с улицей Бачило он совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая, по предварительной информации, перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения авто», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умерла на месте происшествия.

По внешним признакам водитель трезв, техосмотр транспортного средства пройден, зимние шины установлены.