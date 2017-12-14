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В Минске Lexus насмерть сбил 22-летнюю девушку

15.12.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
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В Минске под колесами автомобиля погибла девушка. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла 15 декабря, около 07.40. «26-летний водитель Lexus ехал по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в направлении промзоны Шабаны. На перекрестке с улицей Бачило он совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая, по предварительной информации, перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения авто», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умерла на месте происшествия.

По внешним признакам водитель трезв, техосмотр транспортного средства пройден, зимние шины установлены.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения авто.

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